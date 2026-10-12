AVISO: Medientermin: Wenn die Berge in Bewegung geraten – Hightech für mehr Klimasicherheit in den Alpen

Wien (OTS) -

Der Klimawandel stellt den Alpenraum vor immer größere Herausforderungen. Steigende Temperaturen, auftauender Permafrost und zunehmende Wetterextreme verändern die Stabilität unserer Gebirgslandschaften. Große Massenbewegungen, verstärkter Sedimentabtrag und steigende Wildbachgefahren stellen die Sicherheit der Bevölkerung sowie den Schutz von Siedlungsräumen und Infrastruktur vor neue Herausforderungen.



Umso wichtiger sind eine vorausschauende Gefahrenvorsorge, modernste Überwachungstechnologien und gezielte Schutzmaßnahmen. Innovative Monitoringmethoden ermöglichen es, gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, Risiken besser einzuschätzen und wirksame Schutzmaßnahmen zu setzen.



Wie Österreich mit modernster Technologie und gezieltem Naturgefahrenmanagement die Klimasicherheit im Alpenraum stärkt, zeigen Bundesminister Norbert Totschnig, Landesrat Maximilian Aigner und Sektionsleiter Gebhard Neumayr von der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit anschließendem Lokalaugenschein bei der Geschiebemonitoringstation am Habach. Dabei werden die eingesetzten Messsysteme von den Expertinnen und Experten des Fachzentrums Wildbachprozesse der WLV demonstriert und ihre Bedeutung für den Schutz vor Naturgefahren anschaulich erläutert. Außerdem wird die Wildbachverbauung am Habach sowie das Salzburger Modell des Sedimentmanagements mit Vorsorgeflächen vorgestellt, dass sich bei den Murenkatastrophen im Sommer 2026 ausgezeichnet bewährt hat.



Wann: Freitag, 16. Oktober 2026

09:30 Uhr: Pressekonferenz 10:00 Uhr: Lokalaugenschein bei der Geschiebemonitoring-Station mit Live-Demonstration der Messeinrichtungen, Drohnenflug und Fachpräsentation.

Wo: Vor der Habach-Sperre | Treffpunkt: Parkplatz Habachtal (Zufahrt bis zur Sperre möglich) [Google Maps: 47.248158444758545, 12.317953179882982]



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Donnerstag, 15. Oktober 2026 unter [email protected].