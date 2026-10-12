„Ö1 Dimensionen on Tour“: Ö1 besucht zusammen mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern Universitäten in Österreich

Wien (OTS) -

Die Ö1-Sendereihe „Dimensionen“ nimmt sich für gewöhnlich Zeit, um den Gedanken Raum zu geben. Nun tut sie das nicht nur im Radio, sondern auch in Präsenz: Im Herbst 2026 besuchen die „Ö1 Dimensionen on Tour“ Universitäten in Salzburg, Klagenfurt und Graz und sprechen mit Forschenden und Studierenden über Themen, die unseren Alltag betreffen. Insgesamt an vier Universitäten wird der Ö1-Tourbus Halt machen. Vor dem Ö1-Clubmobil nimmt schließlich eine Wissenschafterin oder ein Wissenschafter Platz und beantwortet die Fragen der „Dimensionen“-Redakteurinnen Juliane Nagiller und Katharina Gruber. Aber auch Studierende der Universitäten und interessierte Passantinnen und Passanten können sich dazusetzen und sich in die Diskussion einbringen. Die Veranstaltungen finden jeweils um die Mittagszeit auf einem Campus oder Universitätsgelände statt. Behandelt werden wissenschaftlich konnotierte Fragen – etwa, wie guter Schlaf geht, wie Gefühle und Essverhalten zusammenhängen, was man gegen Einsamkeit tun kann, wie man sich in Krisenzeiten informieren und wie man das Leben verlängern kann oder wie man grüne Technologien entwickelt.

Die Termine und Themen im Überblick

In Salzburg finden am 13. und 14. Oktober am Campus Unipark in der Erzabt-Klotz-Straße jeweils um 12.00 Uhr Gespräche zu den Themen „Wie geht guter Schlaf?“ mit Psychologin Kerstin Hödlmoser und „Wie isst man mit Gefühl?“ mit Psychologin Ann-Kathrin Arend statt.

In Klagenfurt geht es am 20. Oktober um das Thema „Was tun gegen Einsamkeit?“. Dazu ist Psychologin Mareike Ernst um 12.00 Uhr am Platz vor dem Zentralgebäude der Universität im Gespräch. Am 21. Oktober folgt dort ebenfalls um 12.00 Uhr das Thema „Wie informiert man sich in Krisenzeiten?“ mit Kommunikationswissenschafterin Valerie Hase.

An der Technischen Universität Graz am „Blauen Platz“ am Campus Inffeld spricht Chemiker Stefan Spirk am 4. November um 12.00 Uhr darüber, wie man grüne Technologien entwickelt. Am 5. November geht es an der Med Uni Graz auf dem Platz vor der Mensa um die Frage „Wie kann man das Leben verlängern?“. Zellbiologin Corina Madreiter-Sokolowski gibt dazu um 12.00 Uhr Einblicke.

Die „Ö1 Dimensionen on Tour“ sind eine Kooperation von ORF Wissen, Ö1, des Wissenschaftsfonds FWF und der Universitätenkonferenz uniko.