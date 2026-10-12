EY baut People Consulting in Österreich mit drei erfahrenen Transformationspartner:innen aus

Wien (OTS) -

EY Österreich verstärkt seine People-Consulting-Praxis: Anna Nowshad (44), Georg Jurceka (47) und Julian Mauhart (51) wechseln als Partner:innen zu EY. Die drei erfahrenen Transformationsberater:innen unterstützen Unternehmen dabei, Mitarbeitende für neue Anforderungen zu qualifizieren, Talente zu gewinnen und zu binden sowie Führung und Zusammenarbeit zukunftsfähig auszurichten.

Die Verstärkung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Demografischer Wandel, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, geopolitische Unsicherheiten und steigender Kostendruck verändern Geschäftsmodelle, Organisationen und die Anforderungen an Arbeit grundlegend. Unternehmen stehen damit nicht nur vor einzelnen HR-Fragen. Sie müssen gleichzeitig ihre strategischen Fähigkeiten, Organisationsstrukturen, Talentmodelle, Technologien und Formen der Zusammenarbeit weiterentwickeln.

Neben den drei neuen Partner:innen verstärken weitere erfahrene Kolleg:innen das People-Consulting-Team von EY Österreich. Das damit deutlich größere und breiter aufgestellte rund 40-köpfige Team unterstützt Unternehmen bei Veränderungen, die weit über klassische Personalfragen hinausgehen – etwa bei neuen Aufgaben durch künstliche Intelligenz, veränderten Berufsbildern, dem Fachkräftemangel sowie neuen Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit. Dafür verbindet EY Personal- und Organisationsexpertise mit Erfahrung in Unternehmensberatung und Technologie.

Mehr Information finden Sie auf der EY-Website.