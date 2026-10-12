  • 12.10.2026, 11:27:02
  • /
  • OTS0078

EY baut People Consulting in Österreich mit drei erfahrenen Transformationspartner:innen aus

Wien (OTS) - 

EY Österreich verstärkt seine People-Consulting-Praxis: Anna Nowshad (44), Georg Jurceka (47) und Julian Mauhart (51) wechseln als Partner:innen zu EY. Die drei erfahrenen Transformationsberater:innen unterstützen Unternehmen dabei, Mitarbeitende für neue Anforderungen zu qualifizieren, Talente zu gewinnen und zu binden sowie Führung und Zusammenarbeit zukunftsfähig auszurichten.

Die Verstärkung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Demografischer Wandel, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, geopolitische Unsicherheiten und steigender Kostendruck verändern Geschäftsmodelle, Organisationen und die Anforderungen an Arbeit grundlegend. Unternehmen stehen damit nicht nur vor einzelnen HR-Fragen. Sie müssen gleichzeitig ihre strategischen Fähigkeiten, Organisationsstrukturen, Talentmodelle, Technologien und Formen der Zusammenarbeit weiterentwickeln.

Neben den drei neuen Partner:innen verstärken weitere erfahrene Kolleg:innen das People-Consulting-Team von EY Österreich. Das damit deutlich größere und breiter aufgestellte rund 40-köpfige Team unterstützt Unternehmen bei Veränderungen, die weit über klassische Personalfragen hinausgehen – etwa bei neuen Aufgaben durch künstliche Intelligenz, veränderten Berufsbildern, dem Fachkräftemangel sowie neuen Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit. Dafür verbindet EY Personal- und Organisationsexpertise mit Erfahrung in Unternehmensberatung und Technologie.

Mehr Information finden Sie auf der EY-Website.

Rückfragen & Kontakt

EY Österreich
Bettina Loidhold
Head of External Communications
Telefon: +43 664 60003 4251
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EYO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

EY Österreich - Ernst & Young ServicegmbH & Co OG Steuerberatungsgesellschaft

Rückfragen & Kontakt

EY Österreich
Bettina Loidhold
Head of External Communications
Telefon: +43 664 60003 4251
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright