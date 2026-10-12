Formel 1 und Bundesliga live im ORF mit Topquoten

Wien (OTS) -

Es war ein langer Sonntag für alle ORF-Sportfans, aber das tat dem großen Interesse keinen Abbruch – im Gegenteil: Bis zu 609.000 Sportfans sahen gestern, am 11. Oktober 2026, den Formel-1-Grand-Prix von Singapur in ORF 1, im Schnitt folgten 575.0000 bei 46 Prozent Marktanteil (52 bzw. 61 Prozent in den jungen Zielgruppen) Ernst Hausleitner und Alexander Wurz durch die 62 Runden. Ebenso spannend wie das Formel-1-Rennen verlief danach das Bundesliga-Livespiel LASK gegen Rapid – und bis zu 439.000 und im Schnitt 397.000 Zuschauer:innen bei 24 Prozent Marktanteil (26 bzw. 40 Prozent bei den Jungen) waren via ORF 1 live dabei. Insgesamt erreichten die beiden Live-Übertragungen einen weitesten Seherkreis von 1,567 Millionen, das sind 21 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Auch die ORF-Video-Streams vom gestrigen Formel-1-Grand-Prix von Singapur und dem Bundesliga-Spiel LASK – SK Rapid wurden vom Publikum intensiv genutzt. Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos des ORF (TV-Übertragungen und Vor- und Nachberichterstattung sowie Highlight-Videos etc.) erzielten in Österreich bisher zusammen insgesamt 12,0 Millionen Nutzungsminuten, 931.000 Bruttoviews (Videostarts) und 216.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Live-Stream des gestrigen Sporttages war der Formel-1-Grand-Prix von Singapur (das Rennen) mit einer Durchschnittsreichweite von 56.000. Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).