Aktionswoche für den Rechtsstaat: Prozessfinanzierer Jufina sieht „wachsende Personallücke in der Justiz“

Wien (OTS) -

Mit der heute beginnenden „Aktionswoche für den Rechtsstaat“ will die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter (RIV) auf fehlende Planstellen im österreichischen Justizwesen aufmerksam machen.

Zu diesem Anlass sagt Stefan Schleicher, Vorstand des Prozessfinanzierers Jufina: „ Auch wir sehen wachsende Personallücken in der Justiz. Das erleben wir in unserer Arbeit mit Gerichten jeder Instanz in ganz Österreich. Angesichts dessen ist es beeindruckend, wie schnell Verfahren weiterhin abgewickelt werden. Doch das Problem könnte sich nun vergrößern, denn Gerichte stehen vor neuen Herausforderungen, allen voran eine Schwemme an KI-generierten Klagen von zweifelhafter Qualität. “

„ Kämen die Gerichte irgendwann nicht mehr hinterher, würde das natürlich auch unsere Klientinnen und Klienten treffen und ihre Prozesse schmerzlich verzögern. Nicht umsonst heißt es: ‚Aufgeschobene Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit‘. Unsere Aufgabe als Prozessfinanzierer ist es, Geschädigten möglichst rasch zu ihrem Recht zu verhelfen. Voraussetzung dafür ist ein funktionierendes und ausreichend ausgestattetes Justizsystem “, so Schleicher.

Über Jufina:

Die 2022 gegründete JUNO Finanz AG (Jufina) ist ein österreichisches Unternehmen, das auf Prozessfinanzierung spezialisiert ist. Jufina übernimmt bei Rechtsstreitigkeiten das Kostenrisiko und erhält im Erfolgsfall einen vorher vereinbarten Anteil des Streiterlöses. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, die Durchsetzung von Rechtsansprüchen für alle zugänglich zu machen. Neben dem Kampf gegen überhöhte Altbaumieten durch ihr Tochterunternehmen Miet-Bremse.at zählt u. a. die Rückholung von unzulässigen Kreditbearbeitungsgebühren oder Online-Casino-Verlusten über casinoverluste.com zu den Tätigkeitsfeldern von Jufina.

Website: https://www.jufina.at