Innomotics erhält EcoVadis-Silbermedaille bei erstmaliger Bewertung

Nürnberg (OTS) -

Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und Großantriebssystemen, wurde bei seiner erstmaligen Bewertung durch EcoVadis mit der begehrten Silbermedaille ausgezeichnet. Mit einem starken Ergebnis von 74 von 100 möglichen Punkten zählt das Unternehmen damit zu den besten 15 Prozent der weltweit mehr als 150.000 bewerteten Unternehmen.

Erste EcoVadis-Bewertung als Innomotics

Die Teilnahme an der EcoVadis-Bewertung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit bei Innomotics dar. Als noch relativ junges, eigenständiges Unternehmen bot die erstmalige Bewertung die Möglichkeit, das eigene Nachhaltigkeitsmanagement anhand eines international anerkannten Bewertungsrahmens einzuordnen und die seit der Eigenständigkeit erzielten Fortschritte sichtbar zu machen.

Silbermedaille: Unter den besten 15 Prozent weltweit

Die EcoVadis-Silbermedaille wird an die besten 15 Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen vergeben. Mit 74 erreichten Punkten bestätigt Innomotics nicht nur seine Position innerhalb dieser Spitzengruppe, sondern zeigt auch, dass das Unternehmen den steigenden Anforderungen der Bewertung gerecht wird. So ist die erforderliche Punktzahl für die Silbermedaille zwischen Mitte 2025 und Anfang 2026 von rund 68 auf etwa 72 Punkte gestiegen.

Nachhaltigkeit als kontinuierliche Verpflichtung

„Dieses Ergebnis ist kein Endpunkt, sondern eine starke Ausgangsbasis“, erklärt Alexander Walz, Head of Sustainability bei Innomotics. „Die Bewertung schafft mehr Transparenz darüber, wo wir heute stehen, und zeigt uns deutlich auf, in welchen Bereichen wir unsere Nachhaltigkeitsleistung weiter verbessern können.“

Die Auszeichnung ist das Ergebnis des Engagements und der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit zahlreicher Mitarbeitender im gesamten Unternehmen.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein weltweit führender Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen sowie intelligenter, kollaborativer Lösungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung globaler Lieferketten. Die benutzerfreundlichen und praxisorientierten Nachhaltigkeits-Scorecards von EcoVadis basieren auf einer leistungsstarken Technologieplattform und der Expertise eines internationalen Expertenteams. Sie bieten detaillierte Einblicke in ökologische, soziale und ethische Risiken in mehr als 250 Beschaffungskategorien und 185 Ländern.

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