ORF-Schwerpunkt zum 80. Geburtstag von Elfriede Jelinek

Wien (OTS) -

Der ORF widmet der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek zu ihrem 80. Geburtstag einen umfassenden Programmschwerpunkt. Dafür werden sowohl ORF 2, ORF III als auch Ö1 thematisch auf Werk und Leben der österreichischen Schriftstellerin aufmerksam machen. Auf den Plattformen ORF ON und ORF Sound sind die Sendungen und Beiträge on demand abrufbar.

ORF 2 und ORF III rund um Jelineks 80. Geburtstag

Den Anfang des Jelinek-Schwerpunkts in ORF 2 macht am Sonntag, dem 18. Oktober, um 23.05 Uhr, ein „dokFilm“ mit dem Titel „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“. Darin zeichnet Filmemacherin Claudia Müller ein ungewöhnliches Porträt der kontroversen Literaturnobelpreisträgerin: Im Mittelpunkt dieser 2023 als Bester Dokumentarfilm mit dem Deutschen Filmpreis geehrten Produktion steht deren kreativer Umgang mit Sprache – als Mittel zur Aufklärung, zur Kritik und zur Selbstbehauptung. Die Sprache ist, wie die Doku zeigt, für die öffentlichkeitsscheue Literatin nicht nur Werkzeug, sondern Haltung. Der Film entwirft ein vielschichtiges, assoziatives Bild der Autorin, indem er Archivaufnahmen, persönliche Texte und Stimmen von Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern zu einem eindrucksvollen filmischen Mosaik verwebt – fragmentarisch und poetisch wie Jelineks Werk selbst. Darin erstmals veröffentlichtes Film- und Tonmaterial, bis dahin unbekannte Interviewpassagen sowie neu eingesprochene Off-Texte geben Einblick in Denken, Werk und Persönlichkeit der außergewöhnlichen Künstlerin. Eine Wiederholung des Films ist am Dienstag, dem 20. Oktober, um 23.35 Uhr, in ORF III, oder am Sonntag, dem 18. Oktober, um 11.20 Uhr in 3sat zu sehen. Schon zuvor thematisiert am 20. Oktober, um 19.40 Uhr, eine Ausgabe des ORF-III-Magazin „Kultur Heute“ Jelineks 80. Geburtstag.

Anschließend an die Dokumentation in ORF 2 steht Michael Hanekes preisgekrönte, ORF-kofinanzierte Verfilmung von Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“ aus dem Jahr 2001 am 18. Oktober um 0.00 Uhr auf dem Programm. Der mit Isabelle Huppert, Benoît Magimel und Annie Girardot hochkarätig besetzte Spielfilm schildert das Schicksal der Wiener Klavierlehrerin Erika Kohut (Huppert), die mit ihrer tyrannischen Mutter (Girardot) in einer hermetisch abgeschotteten Welt von Hassliebe und Abhängigkeit, Voyeurismus und masochistischer Selbstverletzung lebt. Bis sich eines Tages einer ihrer Studenten (Magimel) in den Kopf setzt, Erika zu verführen.

Ö1-Schwerpunkt zum 80. Geburtstag von Elfriede Jelinek

Auch Ö1 widmet Elfriede Jelinek zu ihrem 80. Geburtstag einen inhaltlichen Schwerpunkt. Den Anfang macht dafür ein „Diagonal“ am Samstag, dem 17. Oktober um 17.05 Uhr. Die Sendung hinterfragt, ob die Schriftstellerin noch immer eine Erscheinung im Wiener Alltag ist und blickt auf zentrale Motive ihres Werks: Gespenster, Untote und eine österreichische Vergangenheit, die nicht zur Ruhe kommt. Die Ausgabe beleuchtet außerdem Jelineks wortgewaltige Theatertexte, in denen die Sprache selbst die Hauptrolle spielt. Die „Blaue Stunde“ am Montag, dem 19. Oktober um 21.00 Uhr beschäftigt sich mit Jelineks Gedichten – einem weniger bekannten Teil ihres umfangreichen Werks. Burgschauspielerin Sylvie Rohrer liest die Texte, in denen die Literatin die Bedeutungs- und Ideologieschichten der Sprache freilegt. Die „Radiogeschichten“ am Dienstag, dem 20. Oktober um 11.05 Uhr stellen Jelineks aktuelles Werk „Unter Tieren“ vor, in dem Tauben, Affen, Hasen, Bären, Schweine und andere Tiere zu Wort kommen. Aus ihren Monologen entsteht ein vielstimmiger Chor über Krieg, Technologie, Tierleid sowie Verwertung – und über eine Welt, in der alles zur Ware werden kann. Eine Bühnenadaption des Stücks wurde im September am Wiener Burgtheater uraufgeführt. Das „Ö1 Hörspiel“ am Samstag, dem 24. Oktober um 14.00 Uhr bringt „Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr“ nach Jelineks 1985 erschienenem Roman als Hörstück mit Musik, vor allem von Franz Schubert. Otto Brusatti gestaltete die satirische Auseinandersetzung mit Natur, Heimat, Besitz und Tourismus. Zu hören sind unter anderem Elisabeth Orth, Sylvie Rohrer und Karl Markovics. Auch die Sendung „Ex libris“ am Sonntag, dem 25. Oktober um 16.00 Uhr nimmt Jelineks 80. Geburtstag zum Anlass, um ihr aktuelles Buch „Unter Tieren“ vorzustellen.