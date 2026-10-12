  • 12.10.2026, 10:24:02
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Einladung: PK Wiener Volkspartei: „Weniger Stadt – Mehr Privat“

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:


„Weniger Stadt - Mehr Privat“

Die Wiener Volkspartei hat bei ihrem Zukunftskongress mit ihrer Forderung nach einer „Schlanken Stadt. Starken Zukunft.“ die Richtung vorgegeben: Die Stadt muss sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, unnötige Strukturen abbauen und mehr Freiraum für Menschen und Unternehmen schaffen. Gerade angesichts steigender Schulden und immer höherer Gebühren und Abgaben muss die SPÖ-Neos-Stadtregierung rasch Maßnahmen setzen.

Unter dem Motto „Weniger Stadt – Mehr Privat“ zeigt die Wiener Volkspartei nun anhand konkreter Beispiele auf, in welchen Bereichen Reformbedarf besteht und wie Wien effizienter und wirtschaftlicher werden kann.

Teilnehmer:
· Landesparteiobmann Markus Figl
· Gemeinderätin Elisabeth Olischar

Datum: Mittwoch, 14. Oktober 2026
Ort: Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal Erdgeschoss, 1010 Wien
Zeit: 09:00


Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

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