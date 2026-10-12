Erfolgreichster Film der gesamten Reihe: RESIDENT EVIL knackt 300 Millionen-Dollar-Marke

München (OTS) -

Die Constantin-Film-Produktion RESIDENT EVIL bleibt weiter auf Erfolgskurs: In der vierten Kinowoche überschritt die Neuverfilmung des beliebten Franchises die 300-Mio.-Dollar-Marke beim Einspiel und erzielte damit einen neuen Bestwert als erfolgreichster Film der gesamten Reihe. Regie führte Zach Cregger, der zuletzt mit den Horrorfilmen "Barbarian" und "Weapons" für Aufsehen gesorgt hat.

Weltweit summiert sich das Einspielergebnis von RESIDENT EVIL mittlerweile auf 320,2 Millionen US-Dollar, davon entfallen 187,1 Mio. US-Dollar auf die internationalen Märkte außerhalb der USA.

Besonders stark zeigte sich der chinesische Markt: Mit einem Startwochenende von 40,6 Mio. US-Dollar erzielte der Film dort den höchsten Eröffnungsumsatz eines Horrorfilms seit zwei Jahren. In Japan, der Heimat der Videospielreihe, startete RESIDENT EVIL mit 3,6 Millionen US-Dollar. Auch in weiteren Ländern läuft der Film weiter erfolgreich: Zu den stärksten internationalen Märkten zählen Großbritannien (17,0 Mio. US-Dollar), Mexiko (11,8 Mio. US-Dollar) sowie Australien und Frankreich (je 8,5 Mio. US-Dollar) und Deutschland (7,3 Mio. US-Dollar).

Inhalt: Der Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg - und ein Horror, der alles verschlingt.

Zach Cregger inszeniert RESIDENT EVIL nach seinem Drehbuch, das er gemeinsam mit Shay Hatten (JOHN WICK: KAPITEL 4, "Army of the Dead") geschrieben hat. In den Hauptrollen spielen Austin Abrams (WEAPONS), Paul Walter Hauser (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE), Zach Cherry (FALLOUT, "Severance"), Kali Reis (MERCY, "True Detective") und Johnno Wilson (GRAPEFRUIT).

RESIDENT EVIL ist eine Produktion der Constantin Film mit Vertigo Pictures, Playstation Productions, Columbia Pictures und Davis Films. Produzent*innen sind Robert Kulzer, Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, Victor Hadida, Asad Qizilbash und Carter Swan. Executive Producer sind Oliver Berben, Richard Wright und Robert Bernacchi.