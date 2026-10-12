Pink Casino Night am 19. Oktober in allen 12 Casinos

Wien (OTS) -

Die Pink Casino Night ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Partnerschaft von Casinos Austria und der Österreichischen Krebshilfe. Am Montag, dem 19. Oktober 2026 stellen sich alle zwölf Casinos erneut in den Dienst dieser Aktion, die heuer die komplexe Lebenssituation der betroffenen Patientinnen in den Mittelpunkt stellt. Casinos Austria spendet für jeden Gast zwei Euro die für die Bewusstseinsbildung der Brustkrebsvorsorge, die Früherkennung und die Hilfe für Betroffene verwendet werden. Auch die Mitarbeiter:innen der Casinos tragen an diesem Abend die Pink-Ribbon-Schleife. Informationsbroschüren zur Brustgesundheit und zu den Angeboten der Österreichischen Krebshilfe stehen zur Verfügung.

Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart über die Zusammenarbeit: „Eine Krebsdiagnose verändert den Alltag betroffener Menschen von einem Moment auf den anderen und betrifft auch das persönliche Umfeld. In dieser Situation braucht es neben guter medizinischer Versorgung verlässliche Information und rasch zugängliche Unterstützung. Die Österreichische Krebshilfe leistet genau das. Mit der Pink Casino Night tragen wir dazu bei, dieses Angebot abzusichern, und nutzen zugleich die Reichweite unserer zwölf Casinos, um die Bedeutung von Vorsorge und Früherkennung sichtbar zu machen.“

Eine vielseitige Partnerschaft



Die Partnerschaft von Casinos Austria mit der Österreichischen Krebshilfe reicht über Pink Ribbon hinaus: Am 23. November werden die zwölf Casinos wieder zur Blue Casino Night laden, bei der im Rahmen der Aktion „Loose Tie“ auf die Bedeutung der Prostatakrebs-Früherkennung aufmerksam gemacht wird.

Seit 2023 ermöglicht die gemeinsame Initiative Glückliche Augenblicke Menschen mit einer Krebserkrankung kulturelle Auszeiten. Casinos Austria stellt dafür kostenlose Eintrittskarten für bedeutende Kultureinrichtungen zur Verfügung, darunter das Wiener Burgtheater, das Ronacher oder die Bregenzer Festspiele. Auch auf lokaler Ebene spiegelt sich das Engagement wider: Im Rahmen der österreichweiten Initiative Unser Einsatz für Österreich unterstützen mehrere Casinos die Krebshilfeorganisationen in den Bundesländern durch Sponsorships, Casino-on-Tour-Einsätze und Corporate Volunteering der Casino Teams vor Ort.

Gesellschaftliches Engagement von Casinos Austria

Seit beinah 60 Jahren engagiert sich Casinos Austria aus Überzeugung für gesellschaftspolitisch relevante Anliegen in und für Österreich. Die langjährige Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe zeigt die unterschiedlichen Formen dieses Engagements, das von finanzieller Unterstützung über die Sensibilisierung dieser wichtigen Gesundheitsthemen bis zur konkreten Ermöglichung kultureller Teilhabe reicht.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Pink-Casino-Night-19-Oktober