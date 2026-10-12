Niederösterreich holt familienfreundliche Initiativen vor den Vorhang

St. Pölten (OTS) -

Am 31. Oktober endet die Einreichfrist für die neue Kategorie „Familienfreundliche Initiativen“ der Familienland*Stars. Mit dieser Auszeichnung rückt die Familienland Niederösterreich GmbH besonders engagierte Projekte in den Mittelpunkt, die einen wichtigen Beitrag zur Familienfreundlichkeit in Niederösterreich leisten.

„Mit den Familienland*Stars möchten wir erfolgreiche Initiativen aus Niederösterreich vor den Vorhang holen und zeigen, wie vielfältig Familienfreundlichkeit gelebt werden kann. Gleichzeitig wollen wir den fachlichen Austausch fördern und dazu ermutigen, bewährte Ideen aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Gesucht werden Projekte, die Familien als Ganzes oder gezielt Eltern, Erziehungsberechtigte und Kinder unterstützen“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Eingereicht werden können Projekte in den vier Bereichen Spielplätze & Schulfreiräume, Bildungsinitiativen, Betreuung & Unterstützung sowie Freizeitgestaltung, Bewegung & Sport. Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Verbände, Schulen, Kindergärten, Non-Profit-Organisationen, kirchliche und private Initiativen sowie engagierte Einzelpersonen, die sich mit ihren Projekten für Familien in Niederösterreich einsetzen. Die besten Initiativen werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in St. Pölten ausgezeichnet. Die jeweils drei Erstplatzierten jeder Kategorie erhalten den Familienland-Preis sowie attraktive Preisgelder als Anerkennung für ihr besonderes Engagement.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Einreichung gibt es unter www.familienland.at/stars.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]