BDO feiert Standorteröffnung in Schlins

Wien (OTS) -

Nach der Übersiedlung im Juni haben die BDO Steuerberatung GmbH und die BDO Digitalisierungspartner GmbH, vormals Gerstgrasser und seit 2025 Teil der BDO Austria Gruppe, am 7.10.2026 ihren neuen Standort in der Walgaustraße 60 in Schlins feierlich eröffnet.

Der Einladung zum Tag der offenen Tür am Nachmittag und zur offiziellen Eröffnung am Abend folgten zahlreiche Kund:innen und Wegbegleiter:innen. Auf rund 1.200 m² arbeiten am neuen Standort mehr als 40 Mitarbeiter:innen in den Fokusbereichen Steuerberatung, Buchführung, Personalverrechnung und Digitalisierungsberatung. Gemeinsam mit den Kolleg:innen vom Standort Lustenau werden auch Wirtschaftsprüfungs- und Corporate Finance Dienstleistungen erbracht, sodass BDO nun die gesamte Leistungspalette für die Vorarlberger Wirtschaft und die öffentliche Hand vor Ort anbietet.

„Der neue Standort ist für uns weit mehr als ein neues Büro. Er steht vor allem für den nächsten Schritt in unserer Firmengeschichte und dafür, dass wir unsere Kund:innen künftig noch umfassender betreuen können. Mit mehr Platz für Mitarbeiter:innen sowie Beratungsgespräche und moderner Infrastruktur sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. Die vergangenen Monate als Teil des BDO Netzwerks haben außerdem bereits gezeigt, wie viel Mehrwert wir unseren Kund:innen durch diese Zusammenarbeit bieten können“, so Christian Gerstgrasser, Partner bei BDO in Schlins.

Zur offiziellen Eröffnung am Abend begrüßten die Gastgeber Kurt und Christian Gerstgrasser gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Lässer und Marcus Bartl, Partner und Mitglied des Executive Boards bei BDO, die Gäste. Nach den Eröffnungsansprachen klang der Abend bei gutem Essen und persönlichen Gesprächen aus. Anwesend waren u.a. zahlreiche Projektbeteiligte wie Christoph Kleboth (Kleboth Bau 360, Planung), Marcel Erhart (Erhart Bau GmbH, Baumeister), Heinz Lins und Sandro Barbisch (LinsMock, Bauleitung), Michael Kranz (Kranz Luft-Klima-Technik), Karolina Naguszewska (KplusBau) sowie Fredi Jenni (Jenni Bürogestaltung).

Marcus Bartl betont: „Dieser Tag ist für uns ein schöner Anlass, gemeinsam mit unseren Freund:innen und Mitarbeiter:innen zu feiern und gleichzeitig mit Vorfreude nach vorne zu blicken. Der Standort in Schlins bietet für unsere Mitarbeiter:innen hochwertige und moderne Arbeitsplätze, von denen aus wir unsere Vorarlberger Kund:innen mit Begeisterung und Freude betreuen und sie gemeinsam mit unseren Kolleg:innen auch bei der Expansion über die Landesgrenzen hinaus unterstützen können. Wir bedanken uns bei unserem Team und unseren Kund:innen am Standort Schlins für ihr Vertrauen und freuen uns, diesen Meilenstein gemeinsam gefeiert zu haben.“