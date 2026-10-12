201. Wiener Lehrling geht auf die Walz nach Koblenz

Wien (OTS) -

Auf die Walz nach Koblenz: Neun Wiener Lehrlinge arbeiten von 11. bis 24. Oktober 2026 in Koblenzer Handwerksbetrieben. Der Lehrlingsaustausch zwischen der Wirtschaftskammer Wien und der Handwerkskammer Koblenz findet heuer zum 33. Mal statt und knackt dabei eine runde Marke: Seit dem Start der Partnerschaft 1993 haben damit 201 Wiener Lehrlinge teilgenommen.

„Der Austausch zeigt eindrucksvoll, wie wichtig internationale Vernetzung gerade in der Ausbildung junger Fachkräfte ist. Lehrlinge und Betriebe profitieren gleichermaßen von neuen Perspektiven, zusätzlichem Know-how und interkulturellen Kompetenzen“, betont Gerhard Komarek, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien.

Die neun Wiener Lehrlinge repräsentieren die Vielfalt des Wiener Gewerbes und Handwerks: Theresa Margraf, Tischlerin im 3. Lehrjahr; Kaya Merkel Wolfram, Bekleidungsgestalterin im 2. Lehrjahr; Alina Schulenberg, Damenbekleidungsgestalterin im 2. Lehrjahr; Marie Valerie Bolart, Friseurin im 2. Lehrjahr; Nico-Joel Hödl, Hochbauer im 2. Lehrjahr; Ibrahim Sacar, Bauspengler im 3. Lehrjahr; Selina Fida, Metalltechnikerin im 2. Lehrjahr; Tarik Jasarevic, Friseur/Stylist im 2. Lehrjahr; und David Zaric, Betonbauer im 3. Lehrjahr.

201. Teilnehmerin: Vom Architekturstudium in die Tischlerwerkstatt

Mit Theresa Margraf erreicht der Austausch heuer einen besonderen Meilenstein: Die 35-Jährige hat bereits ein Masterstudium Architektur abgeschlossen und sich anschließend bewusst für eine praktische Ausbildung im Tischlerhandwerk entschieden. Ihr Weg zeigt, dass eine Lehre heute nicht an einen bestimmten Bildungsweg oder ein bestimmtes Alter gebunden ist. Sie ermöglicht auch Menschen mit akademischem Hintergrund, theoretisches Wissen durch praktische handwerkliche Erfahrung zu ergänzen.

Von der Bundesmeisterin bis zum Nachwuchs im Bau- und Metallhandwerk

Auch Marie Valerie Bolart gehört zur heurigen Austauschgruppe. Die angehende Wiener Friseurin wurde beim Bundeslehrlingswettbewerb der Friseure 2026 in Linz Bundesmeisterin im 1. Lehrjahr. Bei der Landesmeisterschaft 2026 erreichte sie zudem den 1. Platz bei den Herrenfriseuren und den 2. Platz bei den Damenfriseuren.

Neben den beiden Friseurlehrlingen Marie Valerie Bolart und Tarik Jasarevic sind mit Kaya Merkel Wolfram und Alina Schulenberg zwei Lehrlinge aus der Bekleidungsgestaltung vertreten. Aus dem Bau- und Handwerksbereich kommen Nico-Joel Hödl, Ibrahim Sacar und David Zaric aus Hochbau, Bauspenglerei und Betonbau. Theresa Margraf steht für das Tischlerhandwerk, Selina Fida für die Metalltechnik. Damit reicht das Spektrum der heurigen Gruppe von kreativen und gestalterischen Berufen über das Friseurhandwerk bis zu technischen und baulichen Fachrichtungen.

Zwei Wochen internationale Berufserfahrung

Während ihres zweiwöchigen Aufenthalts arbeiten die Wiener Lehrlinge in Koblenzer Handwerksbetrieben, lernen neue Arbeitsweisen und betriebliche Abläufe kennen, sammeln internationale Berufserfahrung und können sich mit Fachkräften und Lehrlingen vor Ort austauschen. Für die Teilnehmer bedeutet der Austausch damit eine Ergänzung zu ihrer Ausbildung im heimischen Lehrbetrieb. Gleichzeitig nehmen sie neue Eindrücke und Erfahrungen mit nach Wien, von denen auch ihre Ausbildungsbetriebe profitieren können.

Lehrlinge als Botschafter des Wiener Handwerks

Die neun Teilnehmer vertreten während ihres Aufenthalts nicht nur ihre Ausbildungsbetriebe, sondern auch das Wiener Gewerbe und Handwerk. Sie sind Botschafter einer modernen und vielfältigen Lehrausbildung und zeigen in Koblenz, welche unterschiedlichen beruflichen Wege und Qualifikationen das Wiener Handwerk bietet.

„Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Sie sammeln in Koblenz nicht nur praktische und internationale Erfahrungen, sondern tragen auch ein Stück Wiener Handwerk nach Deutschland. Gleichzeitig bringen sie neue Perspektiven und Erfahrungen wieder zurück nach Wien. Das ist gelebter internationaler Austausch und ein Gewinn für Lehrlinge und Betriebe gleichermaßen“, so Komarek.

Der Lehrlingsaustausch zwischen Wien und Koblenz verbindet damit seit mehr als drei Jahrzehnten Ausbildung, Internationalisierung und Fachkräftesicherung. Mit dem heurigen Austausch wird die Marke von 200 Teilnehmern überschritten – und die Geschichte des Austauschs mit dem 201. Wiener Lehrling fortgeschrieben.