  • 12.10.2026, 09:52:02
  • /
  • OTS0041

Acht EU-Staaten wollen neue Nikotinprodukte verbieten: Verbraucher warnen vor Rückfall zur Zigarette

World Vapers' Alliance // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/160037 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Brüssel (OTS) - 

Die niederländische Gesundheitsministerin, Sophie Hermans, hat sich mit einem offenen Brief an die Europäische Kommission gewandt, den Belgien, Finnland, Frankreich, Lettland, Slowenien, Spanien und Ungarn mitunterzeichnet haben. Darin fordern sie einen "Marktstopp" für alle neuen Nikotinprodukte, die in der EU noch nicht im Handel sind. Außerdem drängt er auf ein EU-weites Aromenverbot, Obergrenzen für den Nikotingehalt, Einheitsverpackungen sowie das Recht der Mitgliedstaaten, Nikotinbeutel zu verbieten.

Michael Landl, Direktor der World Vapers' Alliance, warnt: "Ein Verbot neuer Nikotinprodukte würde weniger schädliche Alternativen vom Markt fernhalten, die Millionen Rauchern beim Aufhören helfen könnten, während Zigaretten weiterhin überall erhältlich bleiben. Die übrigen Forderungen machen es nicht besser: Aromenverbote, Nikotinobergrenzen und Verbote von Nikotinbeuteln nehmen gerade den Produkten die Attraktivität, die Erwachsene vom Rauchen wegbringt. Wer umgestiegen ist, wird zurück zur Zigarette oder auf den Schwarzmarkt gedrängt.

Die acht Regierungen wollen bis 2040 eine rauchfreie Generation erreichen. Doch das Land, das dieses Ziel schon erreicht hat, hat es nicht geschafft, indem es Nikotinalternativen verboten hat. In Schweden sind Raucher auf Snus umgestiegen, später auch auf Nikotinbeutel und E-Zigaretten. Heute liegt die Raucherquote dort unter fünf Prozent und damit weit unter dem EU-Durchschnitt.

Die WVA fordert die übrigen EU-Mitgliedstaaten auf, sich gegen diese Vorschläge zu stellen. E-Zigaretten und Nikotinbeutel sind keine Zigaretten. Deshalb sollte das EU-Recht dem Rechnung tragen und weniger schädliche Alternativen als Teil der Lösung sehen, statt sie weiter zu bekämpfen. Verbraucher brauchen schon heute Zugang zu weniger schädlichen Nikotinalternativen und morgen Zugang zu den Innovationen, die noch kommen.

Rückfragen & Kontakt

Michael Landl
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von World Vapers' Alliance // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/160037 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 175.38KB]

World Vapers' Alliance

Rückfragen & Kontakt

Michael Landl
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright