  • 12.10.2026, 09:31:02
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AVISO: Pressekonferenz der SPÖ Wien zur Tagung des Erweiterten Wiener Vorstandes

Freitag, 16. Oktober 2026 12.15 Uhr, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Seminar- und Veranstaltungszentrum Catamaran

Wien (OTS) - 

Die SPÖ Wien lädt am Freitag, 16. Oktober 2026, um 12.15 Uhr zu einer Pressekonferenz mit dem Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzenden Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Der Bürgermeister informiert über die Ergebnisse der Tagung des Erweiterten Wiener Vorstands.

Datum: Freitag, 16. Oktober 2026

Uhrzeit: 12.15 Uhr

Ort: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Seminar- und Veranstaltungszentrum Catamaran, Riverbox, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter https://www.spoe.wien/presseakkreditierung-vorstandstagung gebeten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Wien Kommunikation
Telefon: 01/534 27 221
Website: http://www.spoe.wien

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