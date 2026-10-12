- 12.10.2026, 09:31:02
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AVISO: Pressekonferenz der SPÖ Wien zur Tagung des Erweiterten Wiener Vorstandes
Freitag, 16. Oktober 2026 12.15 Uhr, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Seminar- und Veranstaltungszentrum Catamaran
Die SPÖ Wien lädt am Freitag, 16. Oktober 2026, um 12.15 Uhr zu einer Pressekonferenz mit dem Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzenden Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Der Bürgermeister informiert über die Ergebnisse der Tagung des Erweiterten Wiener Vorstands.
Datum: Freitag, 16. Oktober 2026
Uhrzeit: 12.15 Uhr
Ort: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Seminar- und Veranstaltungszentrum Catamaran, Riverbox, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen.
Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter https://www.spoe.wien/presseakkreditierung-vorstandstagung gebeten. (Schluss)
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