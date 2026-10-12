AVISO: Pressekonferenz der SPÖ Wien zur Tagung des Erweiterten Wiener Vorstandes

Wien (OTS) -

Die SPÖ Wien lädt am Freitag, 16. Oktober 2026, um 12.15 Uhr zu einer Pressekonferenz mit dem Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzenden Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Der Bürgermeister informiert über die Ergebnisse der Tagung des Erweiterten Wiener Vorstands.

Datum: Freitag, 16. Oktober 2026

Uhrzeit: 12.15 Uhr

Ort: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Seminar- und Veranstaltungszentrum Catamaran, Riverbox, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Akkreditierung unter https://www.spoe.wien/presseakkreditierung-vorstandstagung gebeten. (Schluss)