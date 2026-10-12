UNOS Wien wählen Gerhard Havlik als neuen Landessprecher

Wien (OTS) -

UNOS Wien haben bei der Landesmitgliederversammlung am vergangenen Freitag Gerhard Havlik zum neuen Landessprecher gewählt. Havlik folgt damit auf Conrad Bauer, der UNOS Wien seit 2021 als Landessprecher geführt hat. Susanne Kasamas und Felix Gradinaru übernehmen künftig die Funktion als seine Stellvertretung. Gleichzeitig wurde das Landesteam neu gewählt: Gemeinsam mit dem Landessprecher und seiner Stellvertretung gehören ihm Sonja Kupka-Wolf, Thomas Keinrath, Alfons Fanta, Conrad Bauer, Roman Kaup und Johanna Adlaoui-Mayerl an.

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard gratuliert zur Wahl: „Mit Gerhard Havlik steht UNOS Wien auch künftig ein engagierter Unternehmer vor, der sich mit Nachdruck für die Anliegen der Wiener Wirtschaft einsetzen wird. Gemeinsam mit dem neuen Landesteam wollen wir unseren Reformkurs weiter vorantreiben und für bessere Rahmenbedingungen, weniger Hürden und mehr Raum für unternehmerisches Handeln eintreten.“

Gerhard Havlik ist seit den 1990er-Jahren unternehmerisch und interessenpolitisch tätig und hat sowohl Ein-Personen-Unternehmen als auch internationale Unternehmen beraten. Als Landessprecher möchte er UNOS Wien als starke Interessenvertretung in der Wirtschaftskammer sowie als Plattform für Austausch und Vernetzung unter Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern weiterentwickeln.

„Die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer stehen täglich vor vielfältigen Herausforderungen. Wir wollen uns für Rahmenbedingungen einsetzen, die Betriebe stärken und wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Dabei ist uns wichtig, die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer aufzugreifen und konkrete Verbesserungen in der Wirtschaftskammer voranzutreiben. Denn eine starke Wiener Wirtschaft braucht Raum für Innovation und langfristigen Erfolg“, so Havlik.

„Conrad Bauer hat UNOS Wien in den vergangenen Jahren als Landessprecher maßgeblich mitgestaltet. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz und freuen uns, dass er UNOS Wien künftig im Landesteam erhalten bleibt“, so Michael Bernhard abschließend.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.