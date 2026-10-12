Net Zero im Gesundheitswesen: 1. Internationales Expertenforum zeigt Wege zum klimaneutralen Spital

Wien (OTS) -

Wie kann ein Gesundheitswesen klimaneutral werden, ohne Kompromisse bei Versorgungssicherheit, medizinischer Qualität und Wirtschaftlichkeit einzugehen? Diese zentrale Zukunftsfrage steht im Mittelpunkt des Vienna Healthcare Net Zero Summit, der am 3. November 2026 im Jugendstiltheater am Wiener Otto-Wagner-Areal stattfindet. Gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) bringen Industriemedien mit den Brands INDUSTRIEMAGAZIN und TGA die führenden nationalen und internationalen Experten zusammen, um die Dekarbonisierung des Gesundheitswesens entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette zu beleuchten.

Der Anspruch des Kongresses reicht dabei weit über energieeffiziente Gebäude und nachhaltige Krankenhausinfrastruktur hinaus. Von Bau und Facility Management über Energieversorgung und Beschaffung bis hin zu Medizintechnik, Kreislaufwirtschaft und pharmazeutischer Produktion stehen sämtliche Bereiche auf dem Prüfstand, die den ökologischen Fußabdruck des Gesundheitswesens maßgeblich beeinflussen.

Ein besonderer Höhepunkt des Kongresses ist der Vortrag von Petra Michélsen, Leiterin der Nachhaltigkeitsarbeit am renommierten Karolinska Universitätsklinikum in Stockholm. Das schwedische Universitätsklinikum zählt zu den größten Europas und belegt 2026 im Newsweek-Ranking „World’s Greenest Hospitals“ den ersten Platz in Europa.

Ein hochkarätiges Programm mit internationaler Expertise

Das Kongressprogramm verbindet strategische Weichenstellungen mit konkreten Umsetzungsbeispielen führender Gesundheitseinrichtungen und Technologieunternehmen.

Den Auftakt gestaltet Herwig Wetzlinger, Direktor des Universitätsklinikums AKH Wien und Generaldirektor-Stellvertreter des Wiener Gesundheitsverbunds. Er gibt Einblicke in die Nachhaltigkeitsstrategie des WIGEV und die Herausforderungen bei der Transformation großer Gesundheitseinrichtungen.

In ihrer Eröffnungskeynote beleuchtet Ruperta Lichtenecker von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) den nationalen Fahrplan zu einem klimaneutralen Gesundheitswesen bis 2040. Im Fokus stehen politische Rahmenbedingungen, strategische Zielsetzungen und konkrete Projekte des Kompetenzzentrums Klima und Gesundheit.

Internationale Perspektiven liefert Simon Batt-Nauerz von der Berliner Charité. Als Verantwortlicher für Infrastruktur und Nachhaltigkeitsmanagement eines der führenden europäischen Universitätsklinika zeigt er, wie Nachhaltigkeitsstrategien in komplexen Krankenhausstrukturen umgesetzt werden können und welche Maßnahmen tatsächlich Wirkung entfalten.

Mit Georg Stadlhofer, Präsident der IFMA Austria, und Doris Bele, Präsidentin der Facility Management Austria (FMA), rückt die Rolle des professionellen Facility Managements in den Mittelpunkt. Energieeffizienz, intelligenter Ressourceneinsatz und nachhaltige Betriebsführung zählen zu den entscheidenden Stellschrauben auf dem Weg zum klimaneutralen Krankenhaus.

Dekarbonisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Summits ist die konsequente Betrachtung des gesamten Gesundheitssystems. Denn ein erheblicher Teil der klimarelevanten Auswirkungen entsteht nicht unmittelbar im Krankenhausbetrieb, sondern entlang der vorgelagerten Liefer- und Produktionsketten.

Der zweite Kongressschwerpunkt widmet sich deshalb der nachhaltigen medizinischen Versorgung, der Kreislaufwirtschaft sowie der Transformation der Medizintechnik- und Pharmaindustrie.

Der Wiener Gesundheitsverbund präsentiert gemeinsam mit Philipp Krabb von Accenture Österreich Ansätze für eine ressourcenschonende medizinische Beschaffung. Im Mittelpunkt stehen konkrete Produktgruppen, ihre CO₂- und Kosteneffekte sowie Möglichkeiten, Kreislaufwirtschaft systematisch in Einkaufsentscheidungen zu integrieren.

Ali Fakih von Health Care Without Harm Europe beleuchtet im Rahmen der Initiative „Born Green Generation“, wie sich Kunststoffe und problematische Chemikalien insbesondere in der Versorgung von Neugeborenen und Kindern reduzieren lassen.

Mit Sebastian Heiner von Greiner Bio-One wird das Potenzial zirkulärer Produktkonzepte in der Medizintechnik diskutiert. Dabei geht es um innovative Materiallösungen, ressourcenschonendes Produktdesign und die Frage, wie sich hohe medizinische Sicherheitsstandards mit ökologischer Verantwortung verbinden lassen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Dekarbonisierung der pharmazeutischen Produktion. Gerwin Drexler-Schmid vom AIT Austrian Institute of Technology stellt Forschungsergebnisse und technologische Lösungsansätze für eine CO₂-arme beziehungsweise CO₂-freie Wärme- und Kälteversorgung vor.

Vom Klimaziel zur wirtschaftlich tragfähigen Umsetzung

Der Vienna Healthcare Net Zero Summit setzt bewusst auf konkrete Lösungen statt auf allgemeine Absichtserklärungen. Die Transformation des Gesundheitswesens verlangt erhebliche Investitionen, eröffnet gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten für Innovation, Effizienzsteigerung und eine langfristig wirtschaftliche Betriebsführung.

Ergänzend zu den Fachvorträgen ermöglichen interaktive Net Zero Speakers' Corners den direkten Austausch mit den Vortragenden. Ziel ist es, Wissen und Erfahrungen über Branchen- und Organisationsgrenzen hinweg zu vernetzen und konkrete Ansatzpunkte für die Umsetzung zu schaffen.

Der Summit versteht sich damit als branchenübergreifende Plattform für alle Akteure, die den Wandel zu einem klimaneutralen Gesundheitswesen aktiv gestalten – von Krankenhausbetreibern und politischen Entscheidungsträgern über Forschung und Facility Management bis hin zu Industrie, Pharma und Medizintechnik.

Vienna Healthcare Net Zero Summit 2026

Datum: 3. November 2026

Ort: Jugendstiltheater, Otto-Wagner-Areal, Wien

Veranstalter: FM Forum Industriemedien GmbH, gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund

Zielgruppe: Entscheidungsträger aus Gesundheitswesen, Krankenhausmanagement, Bau, Facility Management, Energie, Beschaffung, Medizintechnik, Pharmaindustrie, Wissenschaft und Politik

Programm, Referenten und Anmeldung:

https://viennanetzero.com/