Aviso: Klinik Ottakring Unfallchirurgie: Besichtigung der neuen Räumlichkeiten

Wien (OTS) -

Nach rund 1,5 Jahren Bauzeit ist nun in der Klinik Ottakring ein neuer Pavillon für die Abteilung Unfallchirurgie und die Intensivstation in Betrieb gegangen. Der temporäre Holzmodulbau bietet moderne Räumlichkeiten für die Akutversorgung ist zugleich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur neuen Zentralklinik.

Sprecher*innen

Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport)

Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (Generaldirektorin Wiener Gesundheitsverbund)

Peter Gläser (Ärztlicher Direktor Klinik Ottakring)

Marie-Thérèse Vierke (Geschäftsführerin Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH – PBG)

Anschließend laden wir Sie zu einer Besichtigung der neuen Räumlichkeiten ein.

Zeit: 14.10.2026, 10.00 Uhr

Ort: Klinik Ottakring, Pav. 92, siehe Lageplan https://klinik-ottakring.gesundheitsverbund.at/lageplan/

Medienvertreter*innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Bitte melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] an.