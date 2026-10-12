  • 12.10.2026, 09:01:10
  • /
  • OTS0021

Aviso: Klinik Ottakring Unfallchirurgie: Besichtigung der neuen Räumlichkeiten

Wien (OTS) - 

Nach rund 1,5 Jahren Bauzeit ist nun in der Klinik Ottakring ein neuer Pavillon für die Abteilung Unfallchirurgie und die Intensivstation in Betrieb gegangen. Der temporäre Holzmodulbau bietet moderne Räumlichkeiten für die Akutversorgung ist zugleich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur neuen Zentralklinik.

Sprecher*innen

  • Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport)
  • Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (Generaldirektorin Wiener Gesundheitsverbund)
  • Peter Gläser (Ärztlicher Direktor Klinik Ottakring)
  • Marie-Thérèse Vierke (Geschäftsführerin Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH – PBG)

Anschließend laden wir Sie zu einer Besichtigung der neuen Räumlichkeiten ein.

Zeit: 14.10.2026, 10.00 Uhr
Ort: Klinik Ottakring, Pav. 92, siehe Lageplan https://klinik-ottakring.gesundheitsverbund.at/lageplan/

Medienvertreter*innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Bitte melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] an.

Rückfragen & Kontakt

Generaldirektion Unternehmenskommunikation Kommunikation Bauprojekte
Mag.a Daniela Almer
Telefon: +43 664 521 04 08
E-Mail: [email protected]
bauprojekte.gesundheitsverbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Generaldirektion Unternehmenskommunikation Kommunikation Bauprojekte
Mag.a Daniela Almer
Telefon: +43 664 521 04 08
E-Mail: [email protected]
bauprojekte.gesundheitsverbund.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright