  • 12.10.2026, 09:00:03
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Reminder Einladung PK– Einsparungen im Universitätsbudget gefährden Patientenversorgung, Spitzenmedizin und Forschungsstandort Wien

Wien (OTS) - 

Für Österreichs öffentliche Universitäten stehen für die kommende Finanzierungsperiode (2028 bis 2030) deutliche Einsparungen im Raum: Statt der von der Universitätenkonferenz geforderten 18 Milliarden Euro stellt das Wissenschaftsministerium nur 15,5 Milliarden Euro in Aussicht. Die Medizinische Universität Wien, die auch die Universitätskliniken betreibt, würde dieses Sparpaket besonders hart treffen: Im AKH Wien wären bis zu 200 ärztliche Vollzeitstellen finanziell nicht mehr gedeckt – mit spürbaren Abstrichen bei der Patientenversorgung und einer weiteren Verschärfung der Wartezeitenproblematik.

Medizinische Universität Wien und Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien informieren gemeinsam über die drohenden Auswirkungen auf die medizinische Spitzenversorgung und -forschung in Wien.

Ihre Gesprächspartner sind:

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien

Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Thomas Szekeres, Ehrenpräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Datum: Dienstag, 13. Oktober 2026, 10.00 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, VAZ, 1. Stock

Bitte um Voranmeldung unter [email protected]

Für Parkplätze in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW.

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Telefon: +43 664 80016-11501
E-Mail: [email protected]

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Denise Daum
Telefon: +43 664 8238103
E-Mail: [email protected]

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