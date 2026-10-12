ÖAMTC: Ringsperre wegen Großdemo in Wien

Wien (OTS) -

Am Dienstagnachmittag, 13. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer:innen laut ÖAMTC wegen der Demonstration „Für Frieden und Neutralität“ mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt rechnen. Die Ringstraße wird voraussichtlich ab der Operngasse bzw. dem Schwarzenbergplatz gesperrt.

Ab etwa 13:00 Uhr versammeln sich tausende Demonstrierende am Universitätsring. Dort ist eine Standkundgebung mit zwei Bühnen für Vorträge vorgesehen. Die Veranstaltung soll gegen 18:00 Uhr enden.

Staus sind abschnittsweise auf Ringstraße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, Zweierlinie in beiden Richtungen, Linke Wienzeile, Währinger Straße sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, für Fahrten in die Innenstadt möglichst die U-Bahnen zu nutzen oder großräumig über den Gürtel auszuweichen.

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