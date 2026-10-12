  • 12.10.2026, 08:49:02
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  • OTS0017

ÖAMTC: Ringsperre wegen Großdemo in Wien

Staus in der Innenstadt ab Dienstagnachmittag

Wien (OTS) - 

Am Dienstagnachmittag, 13. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer:innen laut ÖAMTC wegen der Demonstration „Für Frieden und Neutralität“ mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt rechnen. Die Ringstraße wird voraussichtlich ab der Operngasse bzw. dem Schwarzenbergplatz gesperrt.

Ab etwa 13:00 Uhr versammeln sich tausende Demonstrierende am Universitätsring. Dort ist eine Standkundgebung mit zwei Bühnen für Vorträge vorgesehen. Die Veranstaltung soll gegen 18:00 Uhr enden.

Staus sind abschnittsweise auf Ringstraße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, Zweierlinie in beiden Richtungen, Linke Wienzeile, Währinger Straße sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, für Fahrten in die Innenstadt möglichst die U-Bahnen zu nutzen oder großräumig über den Gürtel auszuweichen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

SERVICE: Alle Informationen zur Situation auf den Straßen finden Sie in Echtzeit im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner im Web unter www.oeamtc.at/routenplaner, ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps oder als Übersicht unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.

Rückfragen & Kontakt

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Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

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