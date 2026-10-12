Abenteuer Alltag: Wie digitale Technologien private Filmgeschichte neu erlebbar machen

Wien (OTS) -

Das Österreichische Filmmuseum präsentiert am 15. Oktober 2026 das innovative Forschungsprojekt „Abenteuer Alltag“ mit neuer Online-Plattform und exklusivem Filmprogramm.

Was erzählen private Filmaufnahmen über das Leben und die Stadtgeschichte Wiens? Dieser Frage widmete sich das Forschungsprojekt „Abenteuer Alltag“, in dessen Rahmen rund 200 historische Amateur*innenfilme aus den Sammlungen des Österreichischen Filmmuseums digitalisiert, mittels KI analysiert, zeitbasiert annotiert und geografisch verknüpft wurden. Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, stellen das Filmmuseum und seine Projektpartner die neu entwickelte Online-Plattform sowie ein vielseitiges Filmprogramm im Kinosaal der Öffentlichkeit vor.

Neue Perspektiven auf Wiens Zeitgeschichte

Zwischen den 1920er und den 2000er Jahren hielten Filmamateur*innen ihren Alltag, persönliche Feiern und das Wiener Stadtleben auf analogem Film fest. Diese Aufnahmen bilden eine einzigartige, bislang kaum inhaltlich erschlossene Quelle der Zeitgeschichte. Das von der Wirtschaftsagentur Wien geförderte Projekt „Abenteuer Alltag“ stellt den Filmen Kontextmaterialien wie Fotos, Dokumente und Zeitzeug*innen-Interviews zur Seite und nutzte neuartige digitale Technologien, um die privaten Filmdokumente mit Geodaten und Stichworten zu verknüpfen. Automatische KI-Analyseverfahren und manuelle kuratorische Erschließung machen Zusammenhänge zwischen persönlicher Erinnerung und offizieller Stadtgeschichte sekundengenau durchsuchbar.

Interdisziplinäre Kooperation von Kultur, Wissenschaft und Technik

Unter der Projektleitung von Michael Loebenstein und Stefanie Zingl erarbeitete das Österreichische Filmmuseum die Plattform gemeinsam mit hochkarätigen Partnern: dem Computer Vision Lab (CVL) der TU Wien, dem Ludwig Boltzmann Institute for Digital History, max.recall sowie der Agentur sisigrant. Die entstandene Webplattform ( abenteueralltag.at ) bietet der Öffentlichkeit kostenlosen Zugang zu 200 aufbereiteten Filmen, interaktiven Suchoptionen und virtuellen „Rundgängen“, die die Filmemacher*innen, ihre Filme und begleitende Materialien in den Fokus stellen.

Präsentation des Projektes und Plattform "Abenteuer Alltag" im Filmmuseum

18:00 Uhr – Projektpräsentation (Freier Eintritt / 1 € Solidarbeitrag): Das Projektteam stellt die Funktionsweise der neuen Webplattform, die KI-gestützten Analyseverfahren sowie die virtuellen Ausstellungsrundgänge vor. 20:00 Uhr – Kuratiertes Filmprogramm mit Zeitzeug*innen: Gezeigt wird ein bunter Querschnitt Wiener Amateur*innenfilme – vom Eisbaden im Februar 1929 über den Staatsvertrag 1955 und die Wiener Internationale Gartenschau 1962 bis hin zur besetzten Arena 1976. Zahlreiche Filmemacher*innen sind persönlich anwesend und kommentieren ihre Arbeiten live.

Datum: 15.10.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Kino des Österreichischen Filmmuseums

URL: https://www.filmmuseum.at/jart/prj3/filmmuseum/main.jart?rel=de&content-id=1216720898687&schienen_id=1781905830179