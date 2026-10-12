Das war die Wiener Kaiser Wiesn 2026

Wien (OTS) -

Besucherrekord, so viele ausverkaufte Abende wie noch nie, rund 150 Konzerte und knapp 2.000 Musiker:innen: Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest feierte 18 Tage lang friedlich, ausgelassen und mit jeder Menge Lebensfreude auf der Kaiserwiese.

Wien, 11. Oktober 2026. Was für eine Wiesn! Nach 18 Tagen voller Musik, Brauchtum, Genuss und bester Oktoberfeststimmung geht die fünfte Wiener Kaiser Wiesn zu Ende – und die war so groß wie noch nie: Mit einem neuen Besucherrekord wurde die Wiener Kaiser Wiesn 2026 zur größten seit ihrem Bestehen. Noch nie waren so viele Abende restlos ausverkauft, und auch das Wiesndorf war bestens besucht.

Von Die Südsteirer, Die Lauser, Mountain Crew, Die Edlseer und Grabenland Buam über Wiener Wahnsinn, Trenkwalder und Die Jungen Zillertaler bis hin zu Jazz Gitti und Udo Wenders: Rund 150 Konzerte mit knapp 2.000 Musiker:innen sorgten in den Festzelten für beste Stimmung, volle Tanzflächen und jede Menge Wiesn-Gaudi.

Doch die Wiener Kaiser Wiesn ist längst mehr als volle Festzelte: Das frei zugängliche Wiesndorf, die fünf Almen, österreichische Schmankerl, gelebtes Brauchtum und das vielfältige Tagesprogramm machten die Kaiserwiese 18 Tage lang zu einem Treffpunkt für Jung und Alt, für Österreicher:innen ebenso wie für Gäste aus dem In- und Ausland.

Besonders erfreulich: Trotz des großen Besucherandrangs wurde 2026 friedlich, fröhlich und ausgelassen miteinander gefeiert.

Ein Fest, das zu Wien gehört

Fünf Jahre nach der ersten Wiener Kaiser Wiesn zeigt sich auch ihre Bedeutung für die Stadt immer deutlicher. Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest ist zu einem Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender geworden und setzt gleichzeitig wichtige Impulse für Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, Kulturschaffende, Lieferanten, Dienstleister und zahlreiche heimische Betriebe. 18 Tage Wiesn bedeuten damit auch 18 Tage Wertschöpfung für Wien und weit darüber hinaus.

Johann Pittermann, Geschäftsführer und „Wiesn Kaiser“:

„Was für eine Wiesn! Besucherrekord, so viele ausverkaufte Abende wie noch nie, ein volles Wiesndorf und 18 Tage friedliche, ausgelassene Stimmung – das war unsere größte Wiener Kaiser Wiesn aller Zeiten. Als wir vor fünf Jahren gestartet sind, hatten wir eine große Vision. Heute sehen wir, dass wir gemeinsam den richtigen Weg gegangen sind. Die Wiener Kaiser Wiesn ist zu einem Fest geworden, das zu Wien gehört und weit über die Kaiserwiese hinaus Wirkung zeigt – für die Menschen, für den Tourismus, die Gastronomie, die Kultur und die heimische Wirtschaft. Darauf sind wir unglaublich stolz. Mein größter Dank gilt unseren Gästen, unseren Partnern, den vielen Musikerinnen und Musikern und natürlich unserem gesamten Team. Das Leben is a Fest!“

Ausblick 2027: Die nächste Wiener Kaiser Wiesn findet von 23. September bis 10. Oktober 2027 auf der Kaiserwiese im Wiener Prater statt.



Fotos 2026: https://we.tl/t-YwKP7SuZVeua9R4t