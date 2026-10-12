Wien (OTS) -

In der toxischen Zeit der Machtkämpfe, befeuert von Medien mit ihren Partikularinteressen, gilt es darauf hinzuweisen, was an österreichischem Potential nicht genutzt wird. Darauf verweist die Installation Jura Soyfer und österreichische Gegenwartsliteratur. Gegenwärtig war Soyfer im Wien der 1920er und 1930er Jahre, zur Zeit des Austrofaschismus, in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald, in Ländern des Exils, im Aufbruch nach 1945, auch als Teil der Gegenwärtigkeit von Geschichte im Werk österreichischer AutorInnen, auf Bühnen, in Musikwerken. Und Soyfer ist gegenwärtig in der digitalen Öffentlichkeit. Darunter in Hyper Books, die von der Sprache und vom Format her der neuen Öffentlichkeit gerecht werden. Wir werden sehen, ob im Herbst der Ergebnisse (Begriff: österreichische Regierung Herbst 2026) weiterhin Innovationen wie offene Suchmaschinen, digitale Dichtung, digitale Formate ignoriert werden. Möglichkeiten ungenutzt bleiben, wie dies in strategischen Bereichen seit einem Vierteljahrhundert der Fall ist. Kein Machtkampf wird hilfreich sein. Nur die Nutzung der Expertise, des österreichischen Potentials.