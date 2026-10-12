Kitzbühel (OTS) -

Die alpine Ferienhotellerie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Beim Alpine Hospitality Summit 2027 treffen sich am Donnerstag, 3. Juni 2027, in Kitzbühel erneut führende Entscheidungsträger aus Hotellerie, Immobilienwirtschaft, Investment und Projektentwicklung, um über neue Erfolgsmodelle für den Alpenraum zu diskutieren.

Veränderte Gästeansprüche, steigender Investitionsdruck und neue Betriebs- und Finanzierungskonzepte stellen traditionelle Strategien zunehmend infrage. Der Summit zeigt, wie Familienbetriebe, Hotelgruppen, Investoren und Immobilienentwickler auf diese Entwicklung reagieren und welche Modelle künftig für eine wettbewerbsfähige alpine Ferienhotellerie entscheidend sein können.

Im Fokus stehen Investitionen, Projektentwicklungen, Finanzierungsstrategien und innovative Hotelkonzepte sowie die Frage, wie sich bestehende Betriebe erfolgreich weiterentwickeln lassen.

Ein starkes historisches Motiv prägt auch den visuellen Auftritt des Summits 2027: Der bekannte Grafikkünstler Harald Palma setzte gemeinsam mit den Initiatoren Marco Riederer, Richard Doll-Urbanek und Thomas Reisenzahn das legendäre Südbahnhotel am Semmering grafisch in Szene. Das 1854 eröffnete Haus auf rund 1.000 Metern Seehöhe galt einst als Treffpunkt der europäischen Avantgarde aus Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft – und steht damit sinnbildlich für die Verbindung von Tradition, Innovation und touristischer Vision.

Termin & Ort

Datum / Uhrzeit: Donnerstag, 3. Juni 2027 | 10:00 – 18:00 Uhr

Ort: Grand Tirolia Kitzbühel, Eichenheim 10, 6370 Kitzbühel

Mehr Informationen unter https://alpine-hospitality-summit.at/