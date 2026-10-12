  • 12.10.2026, 08:00:37
  • /
  • OTS0009

Alpine Hospitality Summit 2027

Neue Perspektiven für die alpine Ferienhotellerie

Der bekannte Grafikkünstler Harald Palma setzte gemeinsam mit den Initiatoren Marco Riederer, Richard Doll-Urbanek und Thomas Reisenzahn das legendäre Südbahnhotel am Semmering grafisch in Szene.
Kitzbühel (OTS) - 

Die alpine Ferienhotellerie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Beim Alpine Hospitality Summit 2027 treffen sich am Donnerstag, 3. Juni 2027, in Kitzbühel erneut führende Entscheidungsträger aus Hotellerie, Immobilienwirtschaft, Investment und Projektentwicklung, um über neue Erfolgsmodelle für den Alpenraum zu diskutieren.

Veränderte Gästeansprüche, steigender Investitionsdruck und neue Betriebs- und Finanzierungskonzepte stellen traditionelle Strategien zunehmend infrage. Der Summit zeigt, wie Familienbetriebe, Hotelgruppen, Investoren und Immobilienentwickler auf diese Entwicklung reagieren und welche Modelle künftig für eine wettbewerbsfähige alpine Ferienhotellerie entscheidend sein können.

Im Fokus stehen Investitionen, Projektentwicklungen, Finanzierungsstrategien und innovative Hotelkonzepte sowie die Frage, wie sich bestehende Betriebe erfolgreich weiterentwickeln lassen.

Ein starkes historisches Motiv prägt auch den visuellen Auftritt des Summits 2027: Der bekannte Grafikkünstler Harald Palma setzte gemeinsam mit den Initiatoren Marco Riederer, Richard Doll-Urbanek und Thomas Reisenzahn das legendäre Südbahnhotel am Semmering grafisch in Szene. Das 1854 eröffnete Haus auf rund 1.000 Metern Seehöhe galt einst als Treffpunkt der europäischen Avantgarde aus Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft – und steht damit sinnbildlich für die Verbindung von Tradition, Innovation und touristischer Vision.

Termin & Ort

  • Datum / Uhrzeit: Donnerstag, 3. Juni 2027 | 10:00 – 18:00 Uhr

  • Ort: Grand Tirolia Kitzbühel, Eichenheim 10, 6370 Kitzbühel

Mehr Informationen unter https://alpine-hospitality-summit.at/

Rückfragen & Kontakt

Prodinger Tourismusberatung
Thomas Reisenzahn
Telefon: +43 1 890 730 9
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T78

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Der bekannte Grafikkünstler Harald Palma setzte gemeinsam mit den Initiatoren Marco Riederer, Richard Doll-Urbanek und Thomas Reisenzahn das legendäre Südbahnhotel am Semmering grafisch in Szene. [Bild, 11.97MB]
Vorschau Bild von in starkes historisches Motiv prägt auch den visuellen Auftritt des Summit 2027. [Bild, 629.4KB]

Prodinger Tourismusberatung

Rückfragen & Kontakt

Prodinger Tourismusberatung
Thomas Reisenzahn
Telefon: +43 1 890 730 9
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright