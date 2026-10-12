10 Jahre privacyofficers.at: Datenschutz-Community feiert Jubiläum mit prominent besetztem Podium

Wien (OTS) -

Der Verein Verein österreichischer betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter – Privacyofficers.at hat am 8. Oktober 2026 sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Seit seiner Gründung hat sich der Verein zu einer stabilen und anerkannten Plattform für Praktikerinnen und Praktiker im Datenschutz entwickelt. Das Jubiläum in Wien bot Anlass, gemeinsam zurückzublicken, Erreichtes einzuordnen und den Blick auf kommende Herausforderungen zu richten.

Die Eröffnungsrede hielt Hans Kristoferitsch, Partner bei CERHA HEMPEL.

In zwei Podiumsrunden diskutierte die Vereinsvorsitzende Judith Leschanz mit prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Datenschutzaufsicht: Andrea Jelinek, ehemalige Leiterin der Datenschutzbehörde, Waltraud Kotschy und Eva Souhrada-Kirchmayer, beide ehemalige Leiterinnen der Geschäftsstelle der Datenschutzkommission, sowie Mathias Schmidl, Leiter der Datenschutzbehörde. Damit spannte das Podium den Bogen von der Zeit der Datenschutzkommission über die Einführung der DSGVO bis zur aktuellen Aufsichtspraxis.

Ergänzt wurde das Programm durch Fachbeiträge aus dem In- und Ausland. Regina Mühlich (Vorständin BvD e.V.) schilderte die Entstehung der European Federation of Data Protection Officers (EFDPO), Ursula Sury (Vizedirektorin der Hochschule Luzern) beleuchtete die Schnittstelle zwischen Datenschutz und Technik, und Pavol Szabo stellte als dessen Vizepräsident den slowakischen Partnerverein vor. Natalie Segur-Cabanac (DPO von Magenta) gab einen Ausblick auf die beruflichen Herausforderungen für Datenschutzbeauftragte.

Über privacyofficers.at

Der Verein österreichischer betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter – Privacyofficers.at ist seit 2016 die Plattform für Datenschutzbeauftragte und Datenschutzverantwortliche in Österreich. Der Verein fördert den fachlichen Austausch, die Professionalisierung des Berufsbilds und die Vernetzung auf europäischer Ebene, unter anderem als Mitglied der EFDPO.