  • 12.10.2026, 08:00:33
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Pressegespräch des Bürgermeisters: ME/CFS und postakute Infektionssyndrome – Forschung und Versorgung in Wien

Wien (OTS) - 

Wien baut seine Rolle als Standort für die Erforschung und Versorgung von ME/CFS und postakuten Infektionssyndromen weiter aus. Der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) hat gemeinsam mit der WE&ME Stiftung zwei neue, hochdotierte Grants für ME/CFS-Forschungsprojekte vergeben. Beide Projekte sind an der MedUni Wien angesiedelt. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die erste PAIS-Ambulanz in Wien.

Datum: Dienstag, 13. Oktober 2026
Uhrzeit: 11:30 Uhr
Ort: Wiener Rathaus, Festsaal, 1010 Wien

Podium:

  • Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
  • Michael Häupl, Präsident des WWTF (Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds)
  • Gerhard Ströck, Vorstand der WE&ME Stiftung

Expertinnen und Experten vor Ort:

  • Michaela Fritz, Vizerektorin für Forschung und Innovation, MedUni Wien
  • Lukas Haider, MedUni Wien
  • Matthias Wielcher, MedUni Wien
  • Michael Binder, Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV)

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.
Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Rückfragen & Kontakt

Bernhard Muttenthaler
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
Telefon: +43 1 4000-81857
E-Mail: [email protected]

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