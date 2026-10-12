Pressegespräch des Bürgermeisters: ME/CFS und postakute Infektionssyndrome – Forschung und Versorgung in Wien

Wien (OTS) -

Wien baut seine Rolle als Standort für die Erforschung und Versorgung von ME/CFS und postakuten Infektionssyndromen weiter aus. Der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) hat gemeinsam mit der WE&ME Stiftung zwei neue, hochdotierte Grants für ME/CFS-Forschungsprojekte vergeben. Beide Projekte sind an der MedUni Wien angesiedelt. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die erste PAIS-Ambulanz in Wien.

Datum: Dienstag, 13. Oktober 2026

Uhrzeit: 11:30 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Festsaal, 1010 Wien

Podium:

Michael Ludwig , Bürgermeister der Stadt Wien

, Bürgermeister der Stadt Wien Michael Häupl , Präsident des WWTF (Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds)

, Präsident des WWTF (Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds) Gerhard Ströck, Vorstand der WE&ME Stiftung

Expertinnen und Experten vor Ort:

Michaela Fritz , Vizerektorin für Forschung und Innovation, MedUni Wien

, Vizerektorin für Forschung und Innovation, MedUni Wien Lukas Haider , MedUni Wien

, MedUni Wien Matthias Wielcher , MedUni Wien

, MedUni Wien Michael Binder, Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV)

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.

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