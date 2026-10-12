  • 12.10.2026, 07:43:32
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Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

282 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 11. Oktober 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker und ein Radfahrer bei zwei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 09. Oktober 2026, im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, bei dem die oben erwähnten Pkw-Lenker getötet wurden. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf einer Landesstraße B, auf das rechte Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen kam er ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden der entgegenkommende, 60-jährige Pkw-Lenker und der 19-Jährige derart schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Am Wochenende verunglückten zwei der drei verstorbenen Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und einer in Oberösterreich werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall eine nichtangepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 11. Oktober 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 282 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 331 und 2024 289.

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