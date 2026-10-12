Fuckups ausdrücklich erwünscht: Erste Fuckup Night an der Hochschule Campus Wien am 21. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Über Erfolge sprechen wir gerne. Doch oft beginnen die interessantesten Geschichten dort, wo etwas nicht nach Plan läuft. Bei der ersten „Fuckup Night“ an der Hochschule Campus Wien erzählen am Mittwoch, 21. Oktober 2026, drei Speaker*innen von beruflichen Misserfolgen, falschen Entscheidungen und unerwarteten Wendungen – und vor allem davon, was sie daraus gelernt haben.

Sometimes we win. Sometimes we learn.

Was ist schiefgegangen? Was würden die Speaker*innen heute anders machen? Und welche Erkenntnisse haben sie aus ihren Fuckups gewonnen? Die Fuckup Night lädt dazu ein, offen über Erfahrungen zu sprechen, die sonst häufig hinter verschlossenen Türen bleiben.

„Fehler zu machen, gehört dazu, wenn man Neues wagt. Entscheidend ist, ob wir den Mut haben, darüber zu sprechen und aus ihnen zu lernen. Gerade in Innovation und Unternehmer*innentum ist Trial and Error ein wichtiger Teil des Weges. Mit der Fuckup Night wollen wir an der Hochschule Campus Wien einen Raum schaffen, in dem Scheitern nicht als persönliches Versagen, sondern als wertvolle Lernerfahrung gesehen wird“, sagt Silvia Kaupa-Götzl, CFO der Hochschule Campus Wien und Initiatorin der ersten Fuckup Night an der Hochschule Campus Wien.

Auch Rektor Heimo Sandtner unterstützt das Format: „Eine Hochschule ist ein Ort, an dem wir Neues ausprobieren, forschen, entwickeln und auch einmal falschliegen. Eine offene Fehlerkultur ist daher nicht nur für Gründer*innen wichtig, sondern für Lehre und Forschung insgesamt. Wer über Fehler spricht, macht Lernen sichtbar – und schafft die Voraussetzung dafür, dass aus Erfahrungen Innovation entstehen kann.“

Die erste Fuckup Night an der Hochschule Campus Wien findet in Kooperation mit The Failure Institute / Fuckup Nights statt und wird von der Stabsstelle EICC – Entrepreneurship, Innovation & Career Center begleitet. Das von Dejan Stojanovic etablierte Format soll dazu beitragen, eine offene Fehler- und Lernkultur zu stärken und Mut zum Ausprobieren zu machen.

Termin: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 18.00 Uhr

Ort: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, Festsaal H.-2.03



Wir bitten um Anmeldungen hier.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom

The Failure Institute / Fuckup Nights

The Failure Institute ist ein Forschungsinstitut und Thinktank hinter den Fuckup Nights in Österreich. 2014 holte Gründer Mag. Dejan Stojanovic das Format nach Österreich. Mit mittlerweile über 80 Ausgaben in Österreich sowie mehr als 300 gecoachten Speaker:innen zählen die Fuckup Nights zu den aktivsten Plattformen für Fehlerkultur im deutschsprachigen Raum. Sie bieten eine Bühne für gescheiterte Projekte, falsche Entscheidungen und die wertvollen Lerneffekte daraus. Neben den Events unterstützt The Failure Institute Unternehmen, Führungskräfte und Organisationen dabei, eine transparente und innovative Lern- und Fehlerkultur zu etablieren.

Weiterführende Informationen: www.failureinstitute.at / www.fuckupnights.at