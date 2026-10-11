FPÖ - Nepp: Sanierungspaket ist ein Tropfen auf dem heißen Stein

Wien (OTS) -

„Das heute angekündigte Sanierungspaket auf Bundesebene ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Schließlich hat alleine Wiener Wohnen einen thermisch-energetischen Sanierungsrückstauf von ca. 10 Milliarden Euro“, kommentiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp die Placebo-Politik der Bundesregierung und das Schweigen von Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig.

„Wir Freiheitliche fordern seit Jahren, die Sanierung gemeinnütziger Bauvereinigungen zu stützen: Infolge der diversen Mietendeckel wären entsprechende Bundes-Zuschüsse an die Genossenschaften erforderlich gewesen“, erneuert Nepp eine zentrale freiheitliche Forderung. „Dieses mickrige Trostpflaster jetzt als Konjunkturimpuls zu verkaufen ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten“, kritisiert Nepp. „Ich frage mich, wann Michael Ludwig endlich aufschreit. Schließlich treffen die Auswirkungen der in hohem Maße selbstverschuldeten Wohnbaukrise insbesondere Wien und die Wiener“, fordert Nepp Haltung ein.

„Diese Regierung strudelt von einem wohnpolitischen Bermudadreieck in das Nächste: Genossenschaftswohnungen sollen exzessiv teuer werden, wenn es nach NEOS und ÖVP geht. Gesetzesvorhaben scheitern an den Widersprüchen der Koalition – und eine echte Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel ist weiter ausständig“, kritisiert Nepp. „All das schadet Wien – und zu all dem schweigt die Wiener SPÖ. Doch wir werden die Genossen nicht aus ihrer Verantwortung entlassen“, schließt Nepp und kündigt Initiativen im Rathaus an.