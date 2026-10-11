  • 11.10.2026, 11:24:32
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  • OTS0016

Wenn die Vergangenheit ihre Schatten wirft

„Heinrich“ von Martina Zöchinger

Bruck/Mur - St. Kathrarein an der Laming (OTS) - 

Mit ihrem Psychothriller „HEINRICH“ lockt die steirische Autorin Martina Zöchinger ihre Leserinnen und Leser rechtzeitig zum Leseherbst hinter vertraute Fassaden, wo dunkle Geheimnisse lauern. Die 1980er- und 1990er-Jahre. Eine Zeit, die viele mit unbeschwerter Kindheit, Freiheit und Geborgenheit verbinden. Doch nicht alles war so harmlos, wie es in der Erinnerung erscheint. Genau mit diesem Gegensatz spielt Martina Zöchinger in ihrem Psychothriller „HEINRICH“. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Tragöß - St. Katharein. Neben Ratgebern und Romanen mit Elementen magischer Realität („Hüter in Ausbildung“) widmet sie sich auch düsteren Geschichten. Zudem engagiert sie sich als Herausgeberin von Anthologieprojekten. Für jedes ihrer Bücher werden 1 Ꞓ gespendet und dabei das Kinderhospiz Lichtblickhof und das Traumacenter Österreich unterstützt. Mit „HEINRICH“ beweist sie, dass das wahre Grauen nicht immer im Dunkeln lauert oder blutig sein muss. Manchmal versteckt es sich dort, wo man sich am sichersten fühlt. Dieses Buch ist auf allen gängigen Buchplattformen als Taschenbuch oder E-Book erhältlich.

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Alle Infos rund im die Autorin und ihre Bücher finden sie auf der Webseite.

Rückfragen & Kontakt

Martina Zöchinger | Autorin & Medienfachfrau

Rastal 5 | 8611 St. Katharein

Email: [email protected]

Webseite: kreativstudio.net | martinamedia.at

Instagram: @martina_zoechinger_stories

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