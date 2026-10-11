  • 11.10.2026, 11:14:04
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Kitzbühel stellt die Luxusfrage

Was wird heute als Luxus empfunden? Mit dem neuen Imagefilm „Darf ich dich was fragen?“ eröffnet Kitzbühel Tourismus neue Perspektiven auf einen Begriff, der eng mit dem Ort verbunden ist – und lädt dazu ein, die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen.

Wer, wenn nicht Kitzbühel, könnte mitgestalten, was Luxus heute und morgen bedeutet?

Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus

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Kitzbühel (OTS) - 

Was wird heute als Luxus empfunden? Mit dem neuen Imagefilm „Darf ich dich was fragen?“ eröffnet Kitzbühel Tourismus neue Perspektiven auf einen Begriff, der eng mit dem Ort verbunden ist – und lädt dazu ein, die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen.

Hunderte Gäste besuchten am Samstag das Filmtheater Kitzbühel, um den neuen Imagefilm „Darf ich dich was fragen?“ auf der großen Leinwand zu sehen. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die einfach klingt und doch viel auslöst: „Was ist Luxus für dich?“ In den vergangenen Wochen hat Kitzbühel Tourismus dazu tausende Menschen angesprochen. Die Antworten eröffnen ein breites Spektrum persönlicher Sichtweisen.

Ein vertrauter Begriff. Ein neuer Blick.

Kitzbühel und Luxus: Für viele gehört das selbstverständlich zusammen. Doch was bedeutet dieser Begriff heute? Für die Menschen, die hier leben oder Urlaub machen? Und für den Ort selbst?

Diese Fragen beschäftigen Kitzbühel Tourismus seit Langem. Bereits in den Markenbildungsprozessen 2008 und 2021 spielte Luxus eine zentrale Rolle. Auch im jüngsten Strategieprozess wurde intensiv darüber diskutiert. In der Kommunikation blieb man jedoch bei vertrauten Begriffen wie Premium, Qualität und Wertschöpfung.

2025 fiel die Entscheidung, die Luxusfrage ausdrücklich zu stellen. „Wer, wenn nicht Kitzbühel, könnte mitgestalten, was Luxus heute und morgen bedeutet?“, sagt Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus.

Was bleibt, wenn der Film endet?

Aus Fragen und Zuhören entstand ein Film, der über klassische touristische Bilder hinausgeht. Er gibt keine Definition vor, sondern lässt persönliche Antworten für sich sprechen. Zeit, Gesundheit, Natur, Ruhe und gemeinsame Erlebnisse rücken dabei ebenso in den Fokus wie individuelle Wünsche und Werte. Zum Ausdruck kommt, was Menschen beschäftigt, wonach sie sich sehnen und wie unterschiedlich ihre Vorstellungen von einem guten Leben sind.

Für Dr. Veider-Walser liegt die Kraft des Films gerade darin, dass er Fragen offenlässt: „Was macht ein gutes Leben aus? Wofür lohnt es sich, einzustehen? Und ist das Leben, das uns vorgelebt wurde, auch das, das wir selbst führen möchten?

So wird aus der Frage nach Luxus eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen, Werten und der Zeit, die uns zur Verfügung steht.

Eine Premiere als Gesprächsauftakt

Mit „Darf ich dich was fragen?“ möchte Kitzbühel Tourismus ein Gespräch anstoßen, das über den Kinosaal hinausreicht. Der Film lädt dazu ein, eigene Vorstellungen zu prüfen und andere Perspektiven kennenzulernen.

Manchmal bewegt sich dadurch nur ein Gedanke. Manchmal bewegt dieser Gedanke einen Menschen. Und hin und wieder werden daraus Gespräche, die viele Menschen erreichen. Das ist ein Privileg. Und es ist eine Verantwortung“, so Dr. Veider-Walser.

Die Premiere ist deshalb auch ein Auftakt: zu einem offenen Dialog darüber, was Luxus heute und morgen bedeuten kann – für Kitzbühel und für jeden Einzelnen.

Darf ich dich was fragen?

Was ist Luxus für dich?

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Kitzbühel Tourismus
Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MA
Telefon: +43 5356 66660 16
E-Mail: [email protected]
Website: presse.kitzbuehel.com

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