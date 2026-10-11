Europäischer Mediengipfel präsentiert bei Tirol-Matinee in Wien viele Programmhöhepunkte

Wien (OTS) -

Das Leitthema beim Europäischen Mediengipfel 2026 lautet: „Rules of Power – Wer kontrolliert das 21. Jahrhundert?“. Rund 60 hochkarätige Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur werden von 3. bis 5. Dezember im Interalpen-Hotel Tyrol und im Alpinresort Sacher in Seefeld/ Tirol in über 20 Paneldiskussionen wirtschaftliche Perspektiven, die neue Weltordnung, die Sicherheitsarchitektur sowie Herausforderungen und Chancen Europas beleuchten. Thematisiert wurde im Rahmen der Programmpräsentation im Hotel Sacher in Wien, zu der rund 80 Gäste geladen waren, auch die Rolle Tirols als Treffpunkt internationaler Entscheidungsträger:innen und Standort technologischer Spitzenleistungen.

Unter dem Titel „Rules of Power – Wer kontrolliert das 21. Jahrhundert?“ richtet der 18. Europäische Mediengipfel den Blick auf eine Welt im Umbruch. Kuratiert wurde das Programm u.a. vom Advisory Board mit Meret Baumann (Präsidentin des Verbands der Auslandspresse in Wien & Korrespondentin der NZZ in Wien), Susanne Glass (Redaktionsleiterin Ausland und politischer Hintergrund beim Bayerischen Rundfunk), Thomas Seifert (Co-Chefredakteur von European Voices), Andreas Altmann (Rektor MCI - Management Center Innsbruck), Matthias Sutter (Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn), Patricio Hetfleisch (Digitalexperte, Leitung des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tirol Werbung) und dem Schweizer Medienexperten Markus Spillmann zusammen mit Stefan Kröll (Initiator des Europäischen Mediengipfels und Geschäftsführer der ProMedia Kommunikation).

Bei der Präsentation der Programmhöhepunkte 2026 im Hotel Sacher in Wien begrüßte Elisabeth Gürtler rund 80 hochkarätige Gäste, u.a. Jakob Wolf (Tiroler Landtagspräsident), Marcus Hofer (GF Standortagentur Tirol), Elias Walser (GF Region Seefeld – Tirols Hochplateau) und Julian Hadschieff (Präsident Club Tirol), der im Rahmen eines Festaktes an der Universität Wien am selben Tag prominente Landsleute ehrte. Bei der Tirol Matinee im Hotel Sacher waren somit auch Tirols Olympiasiegerin im Skeleton Janine Flock als „Tirolerin des Jahres“ und Hans K. Reisch (langjähriger Vorstandsvorsitzender Spar Österreich) als „Tiroler des Jahres“ mit dabei. Für sein Lebenswerk wurde Jakob „Jack“ Falkner (GF der Bergbahnen Sölden) geehrt.

Karl-Theodor zu Guttenberg eröffnet Europäischen Mediengipfel 2026

Der diesjährige Mediengipfel greift brennende Themen unserer Zeit auf: Kooperation und gemeinsame Regeln geraten unter Druck, während geopolitische Machtblöcke, Künstliche Intelligenz, globale Tech-Konzerne und Cyberbedrohungen neue Abhängigkeiten schaffen. Zugleich stehen liberale Demokratien und die Rolle unabhängiger Medien vor großen Herausforderungen. Diskutiert wird bei der renommierten und traditionsreichen Veranstaltung im Dezember, wer künftig die Regeln der Macht bestimmt, und ob Europa die neue Ordnung mitgestaltet oder von ihr gestaltet wird?

Zu den prominenten Gesprächspartner:innen zählt Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger deutscher Verteidigungsminister und heute Unternehmer und Investor. Bei der Eröffnung des Europäischen Mediengipfels am 3. Dezember 2026 wird er sich mit dem Medienunternehmer Kai Diekmann der Weltordnung im 21. Jahrhundert, dem Einfluss der Künstlichen Intelligenz und den Folgen von Cyberbedrohungen widmen. Der Politökonom und Oxford-Professor Michael Rochlitz, der Russland-Experte Gerhard Mangott, Digitalexpertin Eva Wolfangel, Michael Sjøberg (Experte für Cybersecurity, Gründer, Partner und Chef-Verhandler von Delta Crisis Management), Wirtschaftsexperte Lars Feld und Manfred Boudreaux-Dehmer (ehemaliger Chief Information Officer der NATO) werden internationale Entwicklungen einordnen. Was Europa künftig stark macht bzw. warum Industrieprodukte zur Machtfrage werden, diskutieren u.a. Martin Kocher (Präsident der österreichischen Nationalbank), Monika Köppl-Turyna (Direktorin ECOAustria) und Marco Pucci (Country President & Country Commercial Operations Sandoz).

Die Frage, wie Demokratien geschützt und gestärkt werden können, zieht sich durch mehrere Programmpunkte. Die deutsche Schauspielikone Uschi Glas spricht mit Susanne Glass (Bayerischer Rundfunk) über Extremismus, Menschenrechte und antisemitische Tendenzen in der europäischen Gesellschaft. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des Europäischen Parlaments und des FDP-Präsidiums, gibt Einblicke in europäische Sicherheit, Verteidigungspolitik und geopolitische Resilienz. Thomas Süssli, ehemaliger Chef der Schweizer Armee, diskutiert darüber, wie Europa im Zeitalter der Macht des Stärkeren Sicherheit schaffen kann.

Auch der tiefgreifende Wandel der Medien steht im Mittelpunkt des diesjährigen Mediengipfels. Marion Horn, Vorsitzende der BILD-Chefredaktionen und BILD-Chefredakteurin, spricht über die digitale Strategie und den Wandel von BILD. Der Medienwissenschaftler Martin Andree beleuchtet, wie die digitale Welt vermessen wird und welche Folgen die Macht von Plattformen für den Alltag hat. Damit greift der Europäische Mediengipfel die Frage auf, wie digitale Machtzentren die öffentliche Meinungsbildung und die traditionellen Medien verändern – dazu werden u.a. auch Sven Gösmann (Chefredakteur der dpa), Clemens Pig (designierter ORF-Generaldirektor), Rainer Nowak (Präsident des VÖZ – Verband Österreichischer Zeitungen), Maria Scholl (GF APA – Austria Presse Agentur), Wolfgang Bergmann (GF ARTE Deutschland) und Julia Ruhs (Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, Kolumnistin der BILD) auftreten.

Tirol als Gastgeber, Innovationsmotor und Wissenschaftsstandort

Tirol ist nicht nur Gastgeber des Gipfels, sondern prägt auch das Programm. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle wird u.a. mit Daniela Ludwig (Parlamentarische Staatssekretärin, Mitglied des deutschen Bundestages) erörtern, was Europa von Regionen wie Tirol, Bayern und Südtirol lernen kann. Dabei geht es um die Bedeutung regionaler Stärke in einer Zeit, in der Europa seine wirtschaftliche und politische Position neu bestimmen muss. Auch der Tirol-Empfang im Alpin-Resort Sacher in Seefeld wird Raum für informelle Begegnungen und Austausch europäischer Entscheidungsträger:innen bieten.

Ein besonderer Akzent liegt in den Folgetagen auch auf Tirol und seiner technologischen Innovationskraft sowie seinen Spitzenleistungen – insbesondere in der Quantenforschung. Im Gespräch mit Hermann Hauser, dem international erfolgreichen Technologieunternehmer und Investor mit Tiroler Wurzeln, sprechen Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner über die Zukunft der KI und deren Auswirkungen auf Industrie und Wirtschaft. Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner zählen zu den führenden Experten der Quantenentwicklung. Sie führen als CEOs Parity Quantum Computing, ein international erfolgreiches Quanten-Startup. Im Rahmen dieses Programmhöhepunkts wird deutlich, wie eng technologische Entwicklungen mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und Europas Souveränität verbunden sind. Sowohl die Universität Innsbruck, die eine eigene Paneldiskussion organisiert, als auch das Management Center Innsbruck (MCI) mit seinem Rektor Andreas Altmann sind eng mit dem Europäischen Mediengipfel verzahnt, das MCI agiert offiziell als wissenschaftlicher Partner.

Die Kulturmatinee bildet den Abschluss des 18. Europäischen Mediengipfels 2026. Die in Tirol lebende österreichische Schauspielerin Nina Proll diskutiert mit Kult-Drehbuchautor Uli Brée und Regisseur Hakon Hirzenberger, wie Künstliche Intelligenz Kreativität verändert und was die Macht großer Technologiekonzerne für Film, Fernsehen und Bühne bedeutet.

Medienakademie & Stipendienprogramm fördern die junge Generation

Der Mediengipfel spricht auch 2026 wieder gezielt junge Menschen als Entscheidungsträger:innen der Zukunft an. Die „Medienakademie“ zählt seit Jahren zum festen Bestandteil des Mediengipfels. Nachwuchsjournalist:innen erhalten hier die Möglichkeit, wertvolle Praxiserfahrungen unter Echtzeitbedingungen zu sammeln. Zudem sind heuer auch zahlreiche Studierende der Universität Innsbruck und dem MCI-Innsbruck involviert.

Europäischer Mediengipfel öffentlich zugänglich

Wie bereits im Vorjahr ist die Teilnahme am Europäischen Mediengipfel (3. bis 5. Dezember) für ein interessiertes Publikum möglich, das Platzkontingent ist allerdings beschränkt (Tickets können über die Website www.mediengipfel.at erworben werden).



Über den Europäischen Mediengipfel

Seit dem Gründungsjahr 2007 bildet der Europäische Mediengipfel einen außergewöhnlichen Rahmen für Diskussionen, bei denen die anhaltend turbulente Welt der Medien, die europäische Politik sowie wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Zusammenhänge der europäischen Lebensrealität beleuchtet werden.

Der von Beginn an unter der Schirmherrschaft des Österreichischen Außenministeriums stehende Europäische Mediengipfel – von der Kommunikationsagentur ProMedia Kommunikation initiiert und federführend mit dem Verband der Auslandspresse in Wien organisiert – wird von der Region Seefeld und dem Land Tirol bzw. der Lebensraum Tirol Gruppe unterstützt.

Unterstützende Partner sind: Europäisches Parlament, Industriellenvereinigung Tirol und Österreich, UNIQA, Universität Innsbruck, Management Center Innsbruck, Wirtschaftskammer Tirol, Österreichische Medienakademie, Tiroler Journalismusakademie, AK Tirol, APA – Austria Presse Agentur, ServusTV, Tirolerin/österr. Bundesländerinnen, target group und Moser Holding.