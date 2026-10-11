Hanel-Torsch: „Wien – Stadt der Mädchen“ – geballte Unterstützung & neue Möglichkeiten durch den Wiener Mädchen*Klub & Girls in Politics

Wien (OTS) -

Am Sonntag, den 11.10.2026 wird der internationale Mädchentag gefeiert. An diesem Tag soll auf die besondere Situation der rund 1,1 Milliarden Mädchen und jungen Frauen (unter 18 Jahren) weltweit aufmerksam gemacht werden. In Wien lebten 2025 rund 190.000 Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen 0-20 Jahren, das sind rund 18% aller Frauen in Wien.

„Wien ist die Stadt der Mädchen! Darauf sind wir in Wien stolz und gleichzeitig ist es ein Auftrag weiterzutun und nicht nachzulassen. Es ist essenziell, dass allen Wiener Mädchen alle Türen offenstehen und Wege ermöglicht werden, um den eigenen Weg zu gehen. Als Stadt gehen wir hier mit gutem Beispiel voran. Mit dem Wiener Mädchen*Klub werden die speziellen Angebote jetzt nochmals ausgeweitet und greifbarer gemacht. Dabei sind jetzt die Meinungen der Wiener Mädchen gefragt. Deswegen heißt das Motto: teilnehmen – einbringen – gestalten! Damit das Wien der Zukunft auch weiterhin den Bedürfnissen unserer Mädchen gerecht wird“ so Frauen- und Mädchenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Jetzt mitmachen – Meinungen der Wiener Mädchen in Partizipationsprozess gefragt!

Der Wiener Mädchen*Klub startet

Um die vielen verschiedenen Angebote, die es für Mädchen und junge Frauen in Wien gibt, besser zu bündeln und zugänglich zu machen, wurde im Wiener Regierungsprogramm der Wiener Mädchen*Klub festgeschrieben. Über diese Plattform, die im Frühjahr 2027 online gehen soll, werden sämtliche Angebote und Programme für Mädchen zusammengefasst und den Mädchen eine Plattform gegeben, sich selbst einen Überblick über ihre Möglichkeiten zu geben.

Damit die Angebote des Wiener Mädchen*Klubs zielgruppengerecht gestaltet sind, haben Mädchen und junge Frauen ab dem 11.10.2026 die Möglichkeit, über die Plattform mitgestalten.wien.gv.at die Inhalte und Angebote des Mädchen*Klubs online mitzubestimmen und ihre Anregungen und Vorschläge einzubringen. Unter https://mitgestalten.wien.gv.at/de-DE/projects/maedchen-klub gibt es die Möglichkeit, sich aktiv online einzubringen und so mitzugestalten. Das breit angelegte Beteiligungsprojekt läuft bis Jänner 2027.

Angebote für Mädchen, die von dem Frauenservice der Stadt Wien laufend angeboten werden, sind u.a. die Mädchen-Empowerment-Workshops zu den Themen Arbeit, Medien, Mädchen- und Frauen-Rechte, Gegen Gewalt an Frauen und Sicheres Fortgehen, der Wiener Töchtertag, die DiDays NextGen zu den Themen Digitalisierung, Robotik, Gaming und KI für Mädchen sowie eine Vielzahl an Broschüren und Publikationen zu Mädchen- und Frauenspezifischen Themen wie „Mädchen im Netz“ oder „Mädchen haben Recht(e)“ oder „Sex.Null“.

Mädchen können alles! Mädchen gestalten mit!

Dass Mädchen nicht im gleichen Maße an allen gesellschaftlichen Bereichen teilhaben (können), hat auch strukturelle Ursachen. Der Abbau dieser strukturellen Barrieren ist durch eine engagierte und ermächtigende Mädchen- und Frauenpolitik zu erreichen. Einen Weg, politische Entscheidungsprozesse und Mitgestaltungsmöglichkeiten sichtbar und „greifbar“ zu machen, ist das Projekt „Girls in Politics“, eine Initiativ, die vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung sowie dem Österreichischen Städtebund und dem Österreichischen Gemeindebund getragen wird. Mädchen können an diesem Tag Politikerinnen bei ihrer alltäglichen Arbeit begleiten und somit Einblicke gewinnen, wie politisches Arbeiten funktioniert.

Die Wiener Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch, die selbst and diesem Projekt mit „Girls in Politics – go City Hall“ teilnimmt, betont:

„Das Projekt Girls in Politics ist ein wunderbares Beispiel dafür mit und für die Wiener Mädchen zu arbeiten und nicht nur über sie zu sprechen. Unser Ziel muss es sein, Politik für Mädchen und junge Frauen greifbar zu machen und ihnen Lust auf‘s Gestalten zu machen. Die Demokratie braucht junge Frauen mit ihren Perspektiven, ihren Ideen und ihrem Mut selbstbestimmt eigene Wege zu gehen.“

Rund 40 Mädchen auf verschiedenen Wiener Bezirken haben am 9. Oktober 2026 die Wiener Frauenstadträtin im Wiener Rathaus besucht und gemeinsam über ihre Wünsche und Anliegen diskutiert. Denn die Ideen und Vorstellungen von Mädchen gehören gehört!

Weitere Infos zu den Angeboten des Frauenservice Wien finden Sie unter frauen.wien.gv.at