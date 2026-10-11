Schrille Outfits von jungen Kreativen

Wien (OTS) -

Bunte Stoffe, mutige Ideen und jede Menge Kreativität auf dem Laufsteg: 63 fantasievolle Modeentwürfe von Kindern und Jugendlichen standen am Samstag in der WU Mensa im Mittelpunkt. Seit mehr als 30 Jahren werden bei Kids in Fashion Modeentwürfe von 4-21-Jährigen in die Realität umgesetzt, egal, wie ausgefallen sie sind. Die jungen Teilnehmer:innen zeichnen ihre Entwürfe nicht nur, sie nutzen auch verschiedenste Bastelmaterialien – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis: Farbenfrohe und originelle Outfits, die im Sommer von Modeschüler:innen detailgetreu nachgeschneidert und nun von jugendlichen Nachwuchsmodels am Laufsteg präsentiert wurden. Das Einzigartige an Kids in Fashion ist die maßgebliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen Arbeitsschritten.

Die Preisträger:innen Julia und Abdullah (beide 7 Jahre alt) durften ihre fertigen Modestücke bereits vorab in der Kids in Fashion-Werkstatt bestaunen. Die beiden sind Stammgäste im Jugendzentrum come2gether, wo auch ihre kreativen Entwürfe entstanden sind. Abdullah gestaltete eine grüne Hose mit einem gelben, langärmeligen Oberteil und vielen großen Punkten, die sich über das gesamte Outfit verteilen. „Ich male gerne Blumen und Knöpfe. Mein Bruder Sain hatte die Idee und ich habe sie dann gezeichnet“, erzählt der junge Designer. Julia hat nicht lange überlegt, bevor sie darauf losgezeichnet hat. Die 7-Jährige entwarf ein langes pinkes Kleid, ergänzt durch einen auffälligen pinken Haarreif in Bogenform. Julias und Abdullahs Entwürfen gehören zu den 63 Entwürfen, die unter den 2.500 Einsendungen von einer Fachjury ausgewählt wurden.

Gemeinderat Lukas Burian ließ sich die Show nicht entgehen und gratulierte in Vertretung von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling: „Kids in Fashion ist eines meiner Lieblingsprojekte in Wien. Ein Kind zeichnet eine Idee, Schüler:innen der Herbststraße machen daraus ein echtes Kleidungsstück – und auf dem Laufsteg sieht das Kind seine eigene Vorstellung plötzlich vor sich. Wenn die jungen Designer:innen dann gemeinsam mit den Models hinausgehen, wachsen sie gefühlt um drei Köpfe. Genau solche Erlebnisse geben Kindern Selbstvertrauen und verleihen ihnen Flügel.“

Jugendzentren-Geschäftsführerin Manuela Smertnik ist langjährige Unterstützerin des Projekts und Teil der Jury: „Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend zu sehen, mit wie viel Fantasie und Begeisterung Kinder und Jugendliche ihre eigenen Ideen verwirklichen. Umso wichtiger ist es, ihnen Räume und Chancen zu geben, in denen ihre Kreativität wachsen und sichtbar werden kann.“

Neben der grandiosen Modenschau konnten vor Ort die prämierten Originalzeichnungen bewundert werden. Dabei zeigt sich, dass es nicht zwingend um Zeichentalent geht, sondern darum seinen Ideen freien Lauf zu lassen. Es kamen Perlen, Schnüre, Federn und viele weitere Bastelmaterialien zum Einsatz, die die Outfits zu unvergleichlichen Unikaten machen.

Nach der Show ist vor der Show

Der Verein Wiener Jugendzentren ruft zu Einsendungen für Kids in Fashion 2027 auf! Kinder und Jugendliche zwischen 4 bis 21 Jahren aus ganz Österreich können ihre Modeentwürfe ab sofort wieder einreichen. Mehr Details und laufende Updates zu Kids in Fashion finden sich auf der Jugendzentren-Website www.jugendzentren.at/kids-in-fashion

Das Modeprojekt Kids in Fashion besteht aus vier Teilen:

Designwettbewerb: Kreative zwischen 4 und 21 Jahren senden ihre Entwürfe ein

Modewerkstatt: Modeschüler:innen schneidern die prämierten Entwürfe originalgetreu nach

Modelwettbewerb: Casting von Nachwuchsmodels, die die Kreationen am Catwalk präsentieren

Abschluss-Show: Die Fashionshow im Herbst bildet das große Finale von Kids in Fashion

Alle Infos unter www.jugendzentren.at/kids-in-fashion

Bildmaterial: Kostenfreie Veröffentlichung im Rahmen einer Berichterstattung über den Verein Wiener Jugendzentren / Kids in Fashion unter Angabe des entsprechenden Copyrights © Michael Chuop