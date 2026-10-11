REMINDER: Innenministerium und VERBUND stärken gemeinsam Schutz kritischer Infrastruktur

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, VERBUND-CEO Michael Strugl, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Reinhard Schnakl, Leiter der Gruppe Organisation, Dienstbetrieb und Einsatz im Innenministerium, informieren bei einer Pressekonferenz über die dreitägige Konzernkrisenübung „NETZWERK26“ und die Zusammenarbeit zum Schutz kritischer Infrastruktur.

Wann: 12. Oktober 2026, 10 Uhr

Wo: APG-Steuerzentrale – Am Johannesberg 9, 1100 Wien

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4pev7xd7