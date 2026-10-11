Bundesheer: AFDRU ist weltweit führende Such- und Bergeeinheit

Wien (OTS) -

Mit einer zweitägigen Einsatzübung hat die Katastrophenhilfseinheit des Bundesheeres, kurz AFDRU (Austrian Desaster Relief Unit), ihre Einsatzfähigkeit unter Beweis gestellt. Unter realistischen Bedingungen mussten die Einsatzkräfte vier Katastrophenszenarien bewältigen. Dabei galt es unter anderem, verschüttete Personen mit Suchhunden und technischem Gerät, wie etwa Schallortungsgeräten, unter Trümmern aufzuspüren, zu bergen und medizinisch zu versorgen. Neben den Rettungsmaßnahmen wurden auch wichtige Einsatzabläufe überprüft. Dazu zählten die Alarmierung und Formierung der Einheit, die Anreise zum Einsatzort sowie der Aufbau der Einsatzinfrastruktur. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Eigenversorgung und Logistik, um auch längere Einsätze unabhängig von externer Unterstützung bewältigen zu können. Die Übung fand am Übungsgelände Tritolwerk in Eggendorf und in der Jansa-Kaserne in Großmittel statt. Neben internationalen Prüfern nahm auch eine Einheit des deutschen Technischen Hilfswerks (THW) teil. Dadurch konnte zugleich die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern trainiert werden. Die Prüfer zeigten sich mit den Leistungen der Mannschaft sehr zufrieden. AFDRU erhielt erneut die offizielle Zertifizierung für internationale Einsätze. Gemessen an der erreichten Punktezahl verfügt Österreich derzeit über die weltweit bestbewertete Such- und Bergeeinheit.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bezeichnet AFDRU als internationales Aushängeschild des Bundesheeres: „Die Männer und Frauen dieser Einheit sind bestens ausgebildet und haben bei der jetzigen Überprüfung erneut ihre hohe Professionalität und Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt. Dank der Hilfe von AFDRU konnten bei internationalen Katastropheneinsätzen schon zahlreiche Menschen gerettet werden. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern von AFDRU für ihre hohe Motivation und ihr Engagement, das weit über den normalen Dienst hinausgeht.“

AFDRU wurde 1990 gegründet. Die Einheit setzt sich aus Berufs- und Milizsoldaten aus ganz Österreich zusammen, die unterschiedliche Fachkenntnisse einbringen. Bei Bedarf können auch zivile Einsatzkräfte, beispielsweise Suchhundeführer, integriert werden. Je nach Einsatzanforderung wird die Einheit modular zusammengestellt. Die organisatorische und logistische Basis bildet das ABC-Abwehrzentrum in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg. Dort wurde heuer die AFDRU Base eröffnet, die als zentrales Lager und logistische Drehscheibe für die Einsätze dient. Neben der Suche und Bergung von Verschütteten verfügt AFDRU über Spezialisten für die Trinkwasseraufbereitung, Dekontamination und ABC-Abwehr.

Um die Einsatzbereitschaft für internationale Katastrophenfälle sicherzustellen, wird AFDRU alle fünf Jahre von Experten der Vereinten Nationen (UNO) überprüft und zertifiziert. Dabei muss die Einheit international einheitliche Standards erfüllen, die eine hohe Qualität und die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen gewährleisten. Für die Such- und Bergeeinheit bedeutet das unter anderem, innerhalb von sechs Stunden abmarschbereit zu sein. Die 89 Mitglieder können bis zu 14 Tage autark eingesetzt werden. Die gesamte Einsatzausrüstung wiegt rund 23 Tonnen. Als vorgesehene Reichweite gelten 1.500 Kilometer auf dem Landweg beziehungsweise 8.000 Kilometer auf dem Luftweg. Der letzte Einsatz der Einheit war nach einem Erdbeben in der Türkei 2023.

Die internationalen Standards stellen sicher, dass Einsatzabläufe und Qualitätsanforderungen bei den zertifizierten Einheiten vergleichbar sind. Damit wird auch die Zusammenarbeit verschiedener Nationen bei internationalen Katastropheneinsätzen erleichtert. Mit der erfolgreichen Überprüfung hat AFDRU ihre Zertifizierung für weitere fünf Jahre erhalten.

Zusammenfassung:

Die Katastrophenhilfseinheit des Bundesheeres hat eine internationale Überprüfung erfolgreich bestanden und wurde erneut für internationale Einsätze zertifiziert.

Nach dem Bewertungsergebnis der Prüfer liegt das österreichische Team weltweit an der Spitze.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner lobt hohe Professionalität und Engagement von AFDRU.