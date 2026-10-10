Janine Flock und Hans K. Reisch sind Tirolerin und Tiroler des Jahres - Lebenswerk-Award für Jakob Falkner

Wien (OTS) -

Ganz im Zeichen Tirols stand heute, 10. Oktober 2026, der Große Festsaal der Universität Wien. In einem glanzvollen Festakt vergab der Club Tirol in Partnerschaft mit dem Land Tirol zum 14. Mal den Award „Tiroler:in des Jahres“. Mit Janine Flock, Skeleton-Olympiasiegerin 2026, und Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich, wurden zwei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch außergewöhnliche Leistungen, Beharrlichkeit und ihre enge Verbindung zu Tirol herausragen. Dies gilt auch für den Tourismus-Visionär Jakob Falkner, der mit dem Award für sein Lebenswerk geehrt wurde. Mit den Bergbahnen Sölden und Erfolgsprojekten wie der James-Bond-Erlebniswelt 007 ELEMENTS oder dem Action-Freizeitpark AREA 47 prägt Falkner den Tiroler Tourismus seit Jahrzehnten und setzt weit über die Landesgrenzen hinaus immer wieder neue Maßstäbe.

Überreicht wurden die vom Tiroler Glaskünstler Robert Freund geschaffenen Skulpturen in Form eines Adlers von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Club Tirol-Präsident Julian Hadschieff. Der Adler als Wappentier Tirols steht dabei sinnbildlich für die besondere Verbundenheit der weit über die Grenzen hinaus bekannten Preisträger mit ihrem Heimatland.

„Durch viele erfolgreiche Tirolerinnen und Tiroler, die in der Bundeshauptstadt Fuß gefasst haben, ist unser Land Tirol fest in Wien verankert. Das zeigen insbesondere das Engagement und die Aktivität des Club Tirol. Ein besonderes Highlight ist die jährliche Verleihung des Tirolers und der Tirolerin des Jahres. Es freut mich, dass wir auch im heurigen Jahr wieder ganz besondere Tiroler Persönlichkeiten vor den Vorhang holen können“, hob der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle hervor.

Was die drei Geehrten bei allen Unterschieden ihrer Lebenswege verbindet, brachte Club Tirol-Präsident Julian Hadschieff auf einen gemeinsamen Nenner: „Große Leistungen entstehen dort, wo Menschen den Mut haben, gewohnte Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu gehen. Janine Flock, Hans Reisch und Jakob Falkner verkörpern genau diesen Geist. Als außergewöhnliche Spitzensportlerin und als zwei erfolgreiche Familienunternehmer stehen sie für Mut, Leistung und Verantwortung.“

Janine Flock: Ihr langer Weg zum Olympiasieg

Janine Flock zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zur internationalen Weltspitze im Skeletonsport. 2026 krönte die Heeressportlerin ihre Karriere mit dem Olympiasieg in Cortina d’Ampezzo. Zuvor gewann sie dreimal den Gesamtweltcup, wurde viermal Europameisterin und holte drei Medaillen bei Weltmeisterschaften. Als erste Österreicherin durfte sie schließlich eine olympische Medaille im Skeleton mit nach Hause nehmen – und diese gleich in Gold.

Für die Jury steht die in Hall in Tirol geborene und in Rum lebende Athletin neben ihren sportlichen Leistungen vor allem für mentale Stärke und Beharrlichkeit. 2018 lag sie bei den Olympischen Spielen nach drei Läufen auf Goldkurs und verpasste schließlich als Vierte knapp eine Medaille. Acht Jahre später erfüllte sie sich bei ihren vierten Olympischen Spielen mit 36 Jahren ihren Traum vom Olympiasieg. Eine Leistung, hinter der für Flock auch der Rückhalt durch Familie, Freundeskreis und sportliches Umfeld steht.

Diesen außergewöhnlichen Weg schilderte Laudator Matthias Guggenberger, ehemaliger Skeleton-Athlet, Cheftrainer des britischen Bob- und Skeletonverbands und Lebensgefährte von Janine Flock, aus ganz persönlicher Sicht. Für die Tirolerin des Jahres 2026 bedeutet die Auszeichnung weit mehr als eine Würdigung ihrer Medaillen: „Wenn ich heute zurückblicke, dann sehe ich viele einzelne Schritte, die mich genau hierhergeführt haben. Diese Auszeichnung würdigt für mich deshalb nicht nur meine sportlichen Erfolge, sondern vor allem meinen Weg dorthin. Vielen Dank für diese besondere Wertschätzung!“

Hans K. Reisch: Wirtschaftlicher Erfolg mit Verantwortung

Hans K. Reisch gehört zu den prägenden Unternehmerpersönlichkeiten Österreichs. Als Enkel von Hans F. Reisch, der 1954 gemeinsam mit 100 selbstständigen Kaufleuten in Kufstein den Grundstein für die heutige SPAR Österreich-Gruppe legte, wuchs er mit dem Familienunternehmen auf. Seinen Weg an die Spitze ging er über zahlreiche Stationen – vom Trainee über die Regionalzentrale in Wörgl und deren Geschäftsführung bis in den Vorstand. Seit 2023 ist er Vorstandsvorsitzender der SPAR Österreich-Gruppe.

Für die Jury steht Reisch für ein Unternehmertum, das wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung für Menschen und Regionen verbindet. Vertrauen und Eigenverantwortung prägen sein Führungsverständnis, die Ausbildung junger Menschen und die Förderung von Lehrlingen haben für ihn einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig gehören Regionalität und ein konsequenter Qualitätsanspruch zu seinem Verständnis eines Handelsunternehmens. Auch gesellschaftlich engagiert sich Reisch über die Grenzen des Unternehmens hinaus.

Die Verbindung von unternehmerischer Leistung und persönlicher Haltung stellte auch Laudator Rudolf Staudinger, langjähriger Wegbegleiter und SPAR-Aufsichtsrat, in den Mittelpunkt seiner Würdigung. Welche Bedeutung dabei Tirol für Reisch persönlich hat, machte der Geehrte selbst deutlich: „Ich bin ein Tiroler und das von ganzem Herzen. Diese tiefe Verwurzelung kann man, wenn man kein Tiroler ist, vielleicht nicht verstehen. Für mich ist sie jedenfalls großer Teil meiner Identität. Daher bin ich unglaublich dankbar, zum Tiroler des Jahres gewählt worden zu sein! Es ist mir eine Ehre!“

Jakob Falkner: Ein Lebenswerk für den Tiroler Tourismus

Mit Jakob „Jack“ Falkner würdigte der Club Tirol eine Persönlichkeit, die seit mehr als fünf Jahrzehnten die Entwicklung des Tiroler Tourismus mitprägt. Als Sohn des Tourismuspioniers Hans Falkner lernte er die Bergbahnen Sölden von Grund auf kennen und steht seit Jahrzehnten an deren Spitze. Unter seiner Mitwirkung entwickelte sich Sölden von einem bekannten Tiroler Wintersportort zu einer international erfolgreichen Ganzjahresdestination.

Falkners Lebenswerk steht für Weitblick und die Bereitschaft, touristische Angebote immer wieder neu zu denken. Mit innovativen Projekten und neuen Angeboten hat er die internationale Positionierung Söldens wesentlich vorangetrieben und zugleich die Entwicklung des gesamten Ötztals im Blick behalten. Für die Jury verkörpert er damit ein Unternehmertum, das Tradition nicht als Stillstand versteht, sondern als Auftrag, Zukunft zu gestalten, wie er dies auch in vielfältigen weiteren Funktionen stets aufs Neue unter Beweis stellt.

Die Leistungen Falkners für den Tiroler Tourismus standen auch im Zentrum der Laudatio von Josef Margreiter, langjähriger Chef der Tirol Werbung und ehemaliger Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding. Der Ausgezeichnete selbst stellt das gemeinsame Gestalten in den Mittelpunkt: „Wenn ich auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicke, empfinde ich vor allem große Dankbarkeit – dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, so vieles mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Dafür braucht es Menschen, die Vertrauen haben, Verantwortung übernehmen und bereit sind, einen Weg gemeinsam zu gehen. Und besonders schön ist für mich, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist“, so Jakob Falkner in seiner Dankesrede.

Julian Hadschieff: „Überflieger im besten Sinn des Wortes“

„Alle drei Ausgezeichneten haben weit mehr erreicht als persönliche Erfolge. Sie schaffen Mehrwert für viele Menschen, prägen ihre Branchen und tragen den Namen Tirol weit über die Landesgrenzen hinaus. Sie sind Überflieger im besten Sinn des Wortes – und damit würdige Tirolerinnen und Tiroler des Jahres 2026“, fasst Club Tirol-Präsident Julian Hadschieff die außergewöhnlichen Verdienste der Geehrten zusammen.

Die festliche Verleihung im Beisein von zahlreichen Gästen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Medien war geprägt von Tiroler Herzlichkeit. Auch die musikalische Umrahmung stand ganz im Zeichen Tirols: Erstmals konnten namhafte Künstler der Tiroler Festspiele Erl unter der Leitung von Andreas Leisner gewonnen werden. Mezzosopranistin Antonia Salzano, Sopranistin Tamar Otanadze, Bariton Maurizio Bove und Maestro Emanuele Lippi am Klavier begeisterten mit ihrer Darbietung das Publikum.

Anschließend wurden die Gäste mit Köstlichkeiten verwöhnt. Einen genussvollen Gruß aus der Heimat steuerte der Club Tirol-Kooperationspartner Tirol Milch mit einem Käsebuffet bei, präsentiert von Käsebotschafterin, Bezirksbäuerin und Käsesommelière Bettina Aufhammer-Straif aus Kössen.

Club Tirol-Präsident Julian Hadschieff und Club Tirol-Vizepräsidentin Renate Danler begrüßten zahlreiche prominente Gäste wie Alexander Pröll, Staatssekretär, Barbara Thaler, Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Martin Kocher, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Othmar Karas, Präsident des Europäischen Forum Alpbach, Andreas Leisner, Künstlerischer Leiter Tiroler Festspiele Erl, Klaus Ortner, Inhaber IGO Industries, Auszeichnung „Tiroler Lebenswerk“ 2024, Rupert Sausgruber, Rektor der WU, Andreas Altmann, Rektor Management Center Innsbruck (MCI), , Esther Mitterstieler, Direktorin ORF Tirol, Karin Becker, Blindengolf-Weltmeisterin 2023, Tirolerin des Jahres 2023, Künstlerin Hannah Philomena Scheiber

Weiters unter den zahlreichen Festgästen: die CLUB TIROL-Kooperationspartner Jutta Bruckenberger (APA), Sabine Mach (Hypo Tirol Bank), Martina Pirchmoser (Tirol Milch), Michael Kraxner und Hannes Schmid (TIWAG) Wolfgang Sablatnig (Tiroler Tageszeitung).

Über den Club Tirol:

Rund 40.000 TirolerInnen leben in Wien und Umgebung. Seit nun mehr als siebzehn Jahren bietet ihnen der CLUB TIROL ein politisch unabhängiges Business-Netzwerk. Jährlich veranstaltet der CLUB TIROL für seine mittlerweile über 650 Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Aktueller Vorstand des CLUB TIROL ist Präsident Julian Hadschieff, Humanocare-Eigentümer, Vizepräsidentin Unternehmensberaterin Renate Danler - Renate Danler Consulting, Peter Kunz - Kunz Wallentin RAE GmbH, Barbara Kolm - Abgeordnete zum Nationalrat, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austria Economics Center, Stefan Kirchebner - BMLV - Abtl. Zielgruppen-Kommunikation, Sigrid Neureiter – Dr. Neureiter-PR - Leiterin der Expert Group „Marketing & Kommunikation“, Martin Resel – A1 Telekom, Personalberaterin Martina Scheiber HR-SCOPE, Johanna Seeber – Seeste Bau Wien GmbH GmbH und Luis Bucher – Siemens – Vertreter der NextGen-Gruppe des Club Tirol.