Vom Windpark zum Hybridpark: Sonnenaufgang für neuen PV-Park der Windkraft Simonsfeld und Liechtenstein Gruppe in Wilfersdorf

Ernstbrunn/Wilfersdorf (OTS) -

Mit dem Spatenstich für den neuen PV-Park in Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach, NÖ) entwickelt die Windkraft Simonsfeld gemeinsam mit der Liechtenstein Gruppe den bestehenden Energiestandort zum Hybridpark als Joint Venture weiter und setzt zugleich den nächsten Schritt beim Ausbau erneuerbarer Energie in Niederösterreich. Die Anlage wird über eine Leistung von 10,26 MWp verfügen und künftig ca. 12,7 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr für 3.200 Haushalte erzeugen. Insgesamt investieren die Unternehmen rund 7 Millionen Euro in das Projekt.



Für das Weinviertler Energieunternehmen Windkraft Simonsfeld markiert die Kombination verschiedener Erzeugungstechnologien die nächste Entwicklungsstufe ihrer Kraftwerksstandorte. Windkraft, Photovoltaik und Speichermöglichkeiten sollen dabei stärker zusammengedacht werden, um die jeweiligen Stärken der Technologien noch besser zu nutzen und erneuerbaren Strom möglichst effizient bereitzustellen.



Die neue Photovoltaikanlage in Wilfersdorf ist ein konkretes Beispiel für diese Entwicklung. Sie ergänzt den bestehenden Windenergiestandort um Sonnenstrom und zeigt, wie aus klassischen Windparks schrittweise Hybridparks entstehen. Ziel ist es, bestehende Infrastruktur mehrfach zu nutzen und die Energieerzeugung über unterschiedliche Tages- und Jahreszeiten hinweg breiter aufzustellen.



„Wind und Sonne ergänzen sich perfekt. Während Photovoltaik vor allem tagsüber und in den Sommermonaten viel Strom produziert, liefert die Windkraft insbesondere auch im Winterhalbjahr wichtige Mengen erneuerbarer Energie. Deshalb denken wir alle unsere Energiestandorte zunehmend technologieübergreifend. Der klassische Windpark entwickelt sich immer stärker zum Hybridpark. So können wir noch effizienter erneuerbaren Strom für die Energieunabhängigkeit Österreichs erzeugen “, erklärt Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld. Der Wilfersdorfer Bürgermeister Josef Tatzber ergänzt: „Es freut mich sehr, dass wir mit diesem Hybrid-Park die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Windkraft Simonsfeld fortsetzen und jetzt auch Sonnenenergie in der Gemeinde haben.“

Auch von Seiten des Landes kommt Unterstützung, Andreas Minnich, Abgeordneter zum Nationalrat in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, unterstreicht: „Was vor 30 Jahren von Visionären begonnen wurde, setzt die Windkraft Simonsfeld weiter erfolgreich fort. Niederösterreich wird neben Wind- auch zunehmend zum Sonnenenergie- -Bundesland, dieses Hybridpark ist ein Vorbild für weitere Projekte in der Region. So können wir mit heimischem Strom die Versorgungssicherheit unseres Landes weiter stärken.”



12,7 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr

Mit dem Projekt baut die Windkraft Simonsfeld die Photovoltaik als zusätzliche Säule ihres Kraftwerksportfolios weiter aus. Die neue PV-Anlage in Wilfersdorf wird von der Windkraft Simonsfeld in Partnerschaft mit der Liechtenstein Gruppe gebaut und betrieben.

Alexander Winkler, Vorstand der Liechtenstein Gruppe, betont den oft unterschätzten Stellenwert von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit: „Ökonomisch solide Projekte stärken die Versorgungssicherheit, schaffen regionale Wertschöpfung und verbessern unsere strategische Unabhängigkeit“.

Das Kraftwerk wird über eine installierte Leistung von 10,26 MWp verfügen und jährlich rund 12,7 Millionen Kilowattstunden erneuerbaren Strom für 3.200 Haushalte erzeugen. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt rund 7 Millionen Euro.





Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit insgesamt 98 Wind- und Sonnenenergieanlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei produziert das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von über 163.000 Haushalten. Das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter*innen. Mit rund 2.750 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld zugleich eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

https://www.wksimonsfeld.at



Liechtenstein Gruppe

Die Liechtenstein Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe im Besitz der Stiftung Fürst Liechtenstein, die in den Kerngeschäftsfeldern Agrarwirtschaft & Nahrungsmittel, Forstwirtschaft und Immobilien tätig ist. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Kleinwasserkraftwerke, Wind- und PV-Anlagen, und möchte diese Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien auf eigenen Flächen nachhaltig weiter ausbauen.

https://www.lgroup.com