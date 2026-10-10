FPÖ – Krauss: Ludwigs Wiener SPÖ Vertreter machen Islamisten im EU-Parlament die Mauer

Wien (OTS) -

„Während der politische Islam längst eine ernsthafte Bedrohung für unsere freie Gesellschaft darstellt, stimmen ausgerechnet zwei prominente Vertreter der Wiener SPÖ gegen eine europäische Strategie zur Bekämpfung islamistischer Einflussnahme und der Muslimbruderschaft. Evelyn Regner und Andreas Schieder machen damit jenen Kräften die Mauer, deren Ziel es ist, unsere westlichen Werte und unsere demokratische Grundordnung zu untergraben“, kritisiert der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss das Abstimmungsverhalten der beiden SPÖ-Europaabgeordneten.

Für Krauss passt dieses Verhalten nahtlos zum Kurs der Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig: „In Wien stellt sich Ludwig demonstrativ hinter die höchst umstrittene IGGIÖ, während seine Parteifreunde in Brüssel eine konsequente Bekämpfung islamistischer Netzwerke ablehnen. Statt klare Grenzen gegenüber dem politischen Islam zu ziehen, betreibt die Wiener SPÖ eine Politik des Wegschauens und der Verharmlosung. Ludwig muss endlich erklären, warum seine Partei ausgerechnet dort blockiert, wo es um den Schutz unserer Gesellschaft vor islamistischer Einflussnahme geht. Wer den politischen Islam bekämpfen will, darf seinen Netzwerken nicht auch noch politisch den Rücken stärken!“