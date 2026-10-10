LR Rosenkranz: Wenn Aufmerksamkeit zu echter Hilfe wird

St. Pölten (OTS) -

Der Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober rückt psychische Belastungen und den richtigen Umgang damit in den Mittelpunkt. Das Land Niederösterreich setzt und unterstützt unterschiedliche Maßnahmen, die Menschen stabilisieren, im Alltag begleiten und ihnen neue Perspektiven bis hin zum Weg in den Arbeitsmarkt eröffnen. „Die Förderung der psychischen Gesundheit entscheidet oft darüber, ob Menschen ihren Alltag bewältigen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückgewinnen und beruflich wieder Fuß fassen können. Genau deshalb müssen wir dort ansetzen, wo Unterstützung ganz praktisch wird“, erklärte Arbeitsmarkt-Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein wichtiger und kompetenter Partner des Landes Niederösterreich. Die werkRäume der Psychosozialen Zentren gGmbH setzen direkt beim Menschen an. Auf den ersten Blick geht es dort etwa um einen Keramikvogel, ein gemeinsam zubereitetes Mittagessen oder die Arbeit an einem Gemüsebeet. Dahinter steckt aber weit mehr. Gelingt ein Werkstück nicht wie geplant, heißt es, nachzufragen, eine neue Lösung zu suchen und die Aufgabe zu Ende zu bringen. Beim Kochen braucht es Pünktlichkeit, Planung, das Einhalten von Arbeitsschritten und Zusammenarbeit. Und wenn beim Gemüsebeet Werkzeug oder Wetter nicht mitspielen, geht es darum, nicht aufzugeben, Hilfe anzunehmen und trotzdem möglichst selbstständig weiterzumachen. Schritt für Schritt werden so Tagesstruktur, Selbstständigkeit, Durchhaltevermögen und der Umgang mit Rückschlägen gestärkt. „Das Sichtbare ist die Arbeit. Entscheidend ist, was dahinter passiert. Menschen erleben, dass sie Probleme lösen, Verantwortung übernehmen und sich wieder etwas zutrauen können“, so Rosenkranz.

Für junge Menschen ist es besonders wichtig, möglichst früh Hilfe zu bekommen. Hier leisten die Jugendbildungszentren wichtige Arbeit. An zwei Standorten ist über das bestehende Angebot hinaus die Psychosoziale Unterstützung bereits umgesetzt. Jugendliche und junge Erwachsene mit psychosozialen Belastungen werden dabei stabilisiert, in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt und im Umgang mit Krisen unterstützt. 2027 soll dieses Angebot auf zwei weitere Standorte in Krems und im Raum Baden/Mödling ausgeweitet werden.

Ein weiteres Beispiel für gezielte Unterstützung am Arbeitsmarkt ist Neuro.Match der MAG Menschen und Arbeit GmbH. Das Projekt macht die besonderen Stärken neurodivergenter Menschen sichtbar und bringt sie passgenau mit niederösterreichischen Betrieben zusammen. Dabei werden sowohl die Teilnehmenden als auch die Unternehmen eng begleitet, um Hürden beim Einstieg abzubauen und aus vorhandenen Fähigkeiten konkrete berufliche Chancen zu machen.

„Aufmerksamkeit ist der Anfang. Entscheidend ist, dass daraus konkrete Hilfe entsteht. Deshalb treiben wir solche Angebote in Niederösterreich voran und unterstützen Strukturen, die Menschen stabilisieren, ihre Stärken sichtbar machen und ihnen neue Perspektiven eröffnen“, betonte Rosenkranz abschließend.