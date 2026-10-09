EVP nominiert Gudrun Kugler als Kandidatin für den Vorsitz der Parlamentarischen Versammlung der OSZE

Wien (OTS) -

Wien, 9. Oktober 2026 – Der ÖVP-Parlamentsklub gibt bekannt, dass Dr. Gudrun Kugler, Vorsitzende der EPP & like-minded Group in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, als Kandidatin für den Vorsitz der Parlamentarischen Versammlung der OSZE bei der Jahrestagung 2027 am 8. Oktober 2026 einstimmig nominiert wurde. Die Wahl findet im Rahmen der OSZE-PV-Jahrestagung in Belgrad im Juli 2027 statt.

Die österreichische Nationalratsabgeordnete verfügt über umfassende Erfahrung in parlamentarischer Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit. Innerhalb der Parlamentarischen Versammlung der OSZE war sie bereits Vizepräsidentin, Sonderbeauftragte für demografischen Wandel und Sicherheit sowie dreimal Berichterstatterin des Zweiten Ausschusses für Wirtschaftsfragen, Wissenschaft, Technologie und Umwelt.

Die 49-jährige vierfache Mutter befasste sich dabei insbesondere mit Energiesicherheit, künstlicher Intelligenz, wissenschaftlicher Zusammenarbeit, Migration und demografischem Wandel. Sie nahm an Wahlbeobachtungsmissionen und Vor-Ort-Besuchen teil, unter anderem im Bereich Migration, so etwa in Frauenhäusern in Tadschikistan, bei Hilfsmaßnahmen nach dem Erdbeben in Gaziantep und in Flüchtlingslagern in Griechenland.

Im Zentrum ihrer Kandidatur steht das Ziel, die Wirksamkeit der Parlamentarischen Versammlung zu stärken und durch parlamentarische Diplomatie einen Beitrag zu Frieden und Freiheit zu leisten. Kugler will den Dialog über politische und geografische Trennlinien hinweg fördern und die Zusammenarbeit zwischen der Parlamentarischen Versammlung und den ausführenden Strukturen der OSZE vertiefen.

Ein besonderes Anliegen ist ihr, die Sitzungen der Versammlung partizipativer und stärker auf inhaltliche Debatten auszurichten. An die Stelle einer bloßen Abfolge einzelner Redebeiträge sollen substanzielle Diskussionen treten, in denen Parlamentarier aufeinander eingehen und Berichte sowie Resolutionen gemeinsam weiterentwickeln können.

Kugler will zudem die konsequente Unterstützung der Ukraine einschließlich ihres Wiederaufbaus fortsetzen und sich für gute Regierungsführung sowie für den Kampf gegen Korruption und Menschenhandel einsetzen. Weitere Schwerpunkte sind leistbare Energie und die Gestaltung des demografischen Wandels.

Darüber hinaus schlägt sie freiwillige Einführungsseminare für neue Mitglieder zweimal jährlich vor. Diese sollen Parlamentariern ermöglichen, sich von Beginn ihres Mandats an wirksam in die Arbeit der OSZE einzubringen.

„Keine noch so gute Institution kommt ohne gute Menschen aus. Wir müssen unsere Erfahrungen zusammenführen, einander zuhören und über Trennlinien hinweg zusammenarbeiten, um den Beitrag der Versammlung zu Frieden, Freiheit und Sicherheit zu stärken. Das ist parlamentarische Diplomatie – und sie ist in diesen neuen Zeiten wichtiger denn je“, betont Kugler.