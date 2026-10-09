Kugler: Störungen von Gottesdiensten sind inakzeptabel – Religionsfreiheit muss konsequent respektiert werden

Wien (OTS) -

„Wer einen Gottesdienst bewusst stört und Gläubige einschüchtert, so wie es zwei Jugendlich in einer Wiener Kirche am Dienstag gemacht haben, überschreitet eine klare Grenze. In Österreich muss jeder Mensch seinen Glauben frei und ungestört ausüben können. Das gilt für jede Religion und an jedem Ort. Der Respekt vor unseren Grundwerten ist keine Frage der persönlichen Einstellung, sondern eine Selbstverständlichkeit, die wir von allen erwarten“, so die Nationalratsabgeordnete der Österreichischen Volkspartei Gudrun Kugler.

„Wer in unserem Land lebt, muss unsere Gesetze einhalten und unsere Grundwerte sowie unsere religiösen Traditionen respektieren und die Regeln unseres Zusammenlebens achten. Integration bedeutet auch, Verantwortung für das friedliche Zusammenleben mitzutragen. Gezielte Provokationen und Einschüchterungsversuche gegen gläubige Menschen werden wir nicht tolerieren. Religionsfreiheit ist keine Einbahnstraße: Sie bedeutet nicht nur, den eigenen Glauben ausüben zu dürfen, sondern auch, den Glauben anderer zu respektieren.“

„Unsere Kirchen sind Orte des Glaubens, der Gemeinschaft und des friedlichen Zusammenlebens. Wer sie gezielt für Provokationen missbraucht, handelt respektlos gegenüber den Gläubigen und missachtet grundlegende Prinzipien unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens,“ so Kugler abschließend.