Korrektur der Zahlen zum Kopftuchverbot in Wien

Wien (OTS) -

Die Bildungsdirektion für Wien korrigiert die an das Bundesministerium für Bildung übermittelten Zahlen zur Umsetzung des Kopftuchverbots an Wiener Schulen. Bei der Übermittlung der aktuellen Zahlen zum Kopftuchverbot kam es zu einem Missverständnis hinsichtlich des Berichtszeitraums. Seitens der Bildungsdirektion für Wien wurde der bisherige Gesamtstand anstelle der wöchentlichen Zahlen übermittelt. Dadurch kam es bei der Zusammenführung der Daten zu Mehrfachzählungen.



Nach der Korrektur ergibt sich mit Stand 9. Oktober 2026 folgendes Bild: In der Bildungsdirektion für Wien fanden seit Schulbeginn 85 Gespräche statt, zudem wurden 18 Anzeigen bei den Bezirksverwaltungsbehörden erstattet. Die ursprünglich übermittelten Angaben sind daher zu berichtigen.



Wir bedauern die fehlerhafte Übermittlung und stellen mit dieser Korrektur sicher, dass die Öffentlichkeit auf Grundlage der richtigen Zahlen informiert wird.