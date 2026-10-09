Stabswachtmeister Stefan Strobl mit Camillo Award 2026 ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Stabswachtmeister Stefan Strobl vom Sanitätszentrum West in Innsbruck ist mit dem Camillo Award 2026 ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde ihm im Parlament in Wien für seinen Einsatz als Sanitäter des Österreichischen Bundesheeres verliehen.

Der Camillo Award zeichnet Sanitäterinnen und Sanitäter aus, die sich durch persönlichen Einsatz, neue Ideen oder bei besonderen Herausforderungen für den Rettungsdienst einsetzen. Der Preis wird vom österreichischen Parlament gemeinsam mit dem Bundesverband Rettungsdienst (BVRD) vergeben. Er richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter unabhängig von ihrer Organisation.

Mit Herrn Strobl erhält heuer ein Angehöriger des Österreichischen Bundesheeres die Auszeichnung. Der Sanitätsdienst des Bundesheeres stellt die medizinische Versorgung der Soldatinnen und Soldaten sicher. Die Sanitätskräfte leisten ihren Dienst bei der Ausbildung, im täglichen Dienstbetrieb und bei Einsätzen im In- und Ausland.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich gratuliere Stabswachtmeister Strobl sehr herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Unsere Sanitäterinnen und Sanitäter tragen jeden Tag Verantwortung für die Gesundheit und das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten. Sie müssen auch in schwierigen Situationen rasch und sicher handeln. Dass heuer ein Angehöriger des Bundesheeres mit dem Camillo Award ausgezeichnet wird, ist eine Anerkennung für seinen persönlichen Einsatz und zugleich für die Arbeit unseres gesamten Sanitätsdienstes. Ich danke ihm dafür.“

Der Camillo Award wurde 2026 zum siebenten Mal vergeben. Neben der Kategorie „Bundesheer“ wurden auch Sanitäterinnen und Sanitäter in weiteren Kategorien ausgezeichnet. Dazu zählen unter anderem Leistungen, Ausbildung, Führung, Innovation und Nachhaltigkeit sowie ein Sonderpreis.

Das Österreichische Bundesheer gratuliert Stabswachtmeister Stefan Strobl zur Auszeichnung und dankt ihm für seinen Einsatz im Sanitätsdienst.