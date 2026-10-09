  • 09.10.2026, 15:21:02
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UNOS begrüßen Vorstoß zur Abschaffung der Paketsteuer

Bernhard: „Entlastung statt neuer Belastungen – wir brauchen strukturelle Reformen statt zusätzlicher Steuern“

Wien (OTS) - 

UNOS - Unternehmerisches Österreich begrüßen den Vorstoß von NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger, die Paketsteuer angesichts der damit verbundenen Belastungen noch einmal zu überdenken. Statt neue Abgaben einzuführen, brauche es strukturelle Reformen und einen effizienteren Einsatz öffentlicher Mittel.

„Die Paketsteuer ist der falsche Weg. Unsere Unternehmen brauchen Entlastung und faire Wettbewerbsbedingungen, nicht zusätzliche Belastungen. Wenn wir den Wirtschaftsstandort stärken wollen, müssen wir bei den Staatsausgaben ansetzen, Förderungen effizienter gestalten und echte Reformen umsetzen“, betont UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

UNOS appellieren an die Bundesregierung, den Vorschlag aufzugreifen und die Paketsteuer zurückzunehmen. Nachhaltige Budgetpolitik müsse bei den Ausgaben ansetzen, statt Bürger:innen und Unternehmen mit weiteren Abgaben zu belasten.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

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UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
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