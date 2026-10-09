Psychische Gesundheit ist Grundvoraussetzung für Bildungserfolg

Wien (OTS) -

Zum Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober weist Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling auf die Vielzahl an Angeboten hin, die Wiens Schüler*innen im Schulalltag stärken. Erst diese Woche hat der Bildungsausschuss die Förderung der Mental Health Days, der Schulmediation sowie der Wiener Bildungschancen beschlossen. Darüber hinaus setzt Wien unter anderem auf das Programm „Respekt: Gemeinsam stärker“ oder den Chancenbonus, durch den zusätzliches Personal an 227 Wiener Schulen kommt.

„Viele Schüler*innen tragen in ihrem Rucksack mehr als Hefte und Bücher. Leistungsdruck, Konflikte in der Klasse oder Sorgen von zu Hause gehen mit in die Schule. Psychische Gesundheit ist somit kein Randthema, sondern eine Grundvoraussetzung für den Bildungserfolg. Unsere Angebote sollen die Schüler*innen genauso unterstützen wie die Lehrer*innen und die Schulen, die jeden Tag mit diesen Herausforderungen umgehen. Mein Dank gilt allen, die sich mit so viel Einsatz um das Wohl der Kinder und Jugendlichen an unseren Schulen kümmern“, sagt Emmerling.

Mental Health Days

Die Stadt Wien fördert auch in diesem Schuljahr 600 Workshops mit unterschiedlichsten Schwerpunkten an Wiener Sekundarschulen. Dabei sprechen Psycholog*innen und Fachleute mit Jugendlichen über psychische Gesundheit. Die Jugendlichen lernen, über Gefühle zu reden und eine schwierige Phase von einer Erkrankung zu unterscheiden. Und sie wissen danach, wo sie Hilfe bekommen. Auch Lehrer*innen und Eltern werden eingebunden.

Schulmediation

Die Schulmediation kommt dann zum Einsatz, wenn ein Konflikt so weit fortgeschritten ist, dass er im Schulalltag schwer gelöst werden kann. Externe Mediator*innen entlasten Lehrer*innen und Direktionen und geben den Kindern und Jugendlichen Techniken mit, die weit über den einen Konflikt hinauswirken.

Wiener Bildungschancen

Auch im Schuljahr 2026/27 stellt die Stadt Wien rund 3,9 Millionen Euro für die „Wiener Bildungschancen“ bereit. Alle Wiener allgemeinbildenden Pflichtschulen können damit kostenlos externe Angebote buchen, etwa Anti-Mobbing-Trainings oder Workshops zum kritischen Umgang mit Social Media. Allein im letzten Schuljahr haben 273.068 Schüler*innen teilgenommen.

Respekt: Gemeinsam stärker

Mit dem Programm „Respekt: Gemeinsam stärker“ holen sich Schulen maßgeschneiderte Unterstützung von Expert*innen, etwa zu Themen wie dem Umgang mit Mobbing und Ausgrenzung oder dem Zusammenhalt in der Klasse. Gemeinsam mit dem Verein Wiener Jugendzentren entsteht für jeden Schulstandort ein eigenes Programm für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern. 40 Wiener Schulen haben bereits teilgenommen, in diesem Schuljahr findet ein neuer Durchgang mit 10 neuen Schulen statt.

Chancenbonus

Seit diesem Schuljahr bekommen 227 Wiener Schulen über den Chancenbonus zusätzliches Personal. Die Schulleitungen wählen selbst, was ihr Standort braucht, etwa Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie.