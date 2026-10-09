Heinz Fischer und Maya Unger in „Willkommen Österreich“ am 13. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Wenn Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 – und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON – zum Late-Night-Talk laden, treffen zwei Generationen aufeinander: Zu Gast in „Willkommen Österreich“ sind Altbundespräsident Heinz Fischer, der gemeinsam mit Journalistin Corinna Milborn das Buch „Worauf es ankommt“ geschrieben hat, und Schauspielerin Maya Unger, die aktuell im vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinofilm „Bruno – Der junge Kreisky“ zu sehen ist. Außerdem vertonen „Maschek“ wieder die TV-Highlights der Woche neu. Anschließend geht DIE.NACHT mit zwei Dacapos weiter: Die „Science Busters“ nehmen um 23.00 Uhr „Global Cooling“ unter die Lupe und Peter Klien sagt um 23.25 Uhr „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Mit 88 Jahren hat der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer schon zahlreiche politische Krisen erlebt. Wie er den aktuellen Herausforderungen begegnet und ob man überhaupt noch optimistisch in die Zukunft blicken kann, verrät er im Buch „Worauf es ankommt“, das er gemeinsam mit der Journalistin Corinna Milborn verfasst hat. Auch im Talk mit Stermann und Grissemann geht es um politische Entwicklungen, persönliche Überzeugungen und die Frage, was in bewegten Zeiten wirklich zählt.

Die Schauspielerin Maya Unger hat auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich. Sie ist dieser Tage nicht nur im vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Film „Bruno – Der junge Kreisky“ von Harald Sicheritz zu sehen, sondern stand auch im aktuellen Steiermark-Landkrimi „Steirerbiest“ (24. November in ORF 1) und für die Tragikomödie „Schöne Seelen“ an der Seite von August Diehl und Josef Hader vor der Kamera. Ob ihr die Liebe zum Film als Tochter zweier Filmschaffender bereits in die Wiege gelegt wurde und ob sie sich vorstellen kann, künftig auch einmal hinter die Kamera zu wechseln, verrät die Wienerin im „Willkommen Österreich“-Talk.