  • 09.10.2026, 13:56:32
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FPÖ-Spanring: „Sozialer Offenbarungseid! ORF-Service will Witwe das letzte Hemd ausziehen“

72-Jährige soll gepfändet werden, weil OBS zu gemächlich arbeitet

Sankt Pölten (OTS) - 

„Was die ORF-Beitrags Service GmbH hier abzieht, ist nur noch beschämend: Einer 72-jährigen Witwe mit einer kleinen Pension droht die Exekution, damit der Küniglberg weiter abkassieren kann. Das ist ein sozialer Offenbarungseid“, kommentiert der niederösterreichische FPÖ Bundesrat Andreas Spanring einen entsprechenden Medienbericht.

Was ist passiert? Der vom ORF-Beitrag befreite Gatte starb erst im April 2026. Die hinterbliebene Böheimkirchnerin bezieht nun eine geringe Witwenpension, beantragte prompt eine Befreiung. Dennoch droht der Witwe jetzt die gerichtliche Eintreibung des ORF-Beitrags plus zehn Prozent Säumniszuschlag.

„Eine unschuldige Witwe kommt zum Handkuss, weil die OBS der Arbeit nicht nachkommt. Dieser ORF hat fertig! Deshalb bitte ich um Unterstützung für das ORF-Volksbegehren“, schließt Bundesrat Andreas Spanring.

Mehr zum FPÖ-Volksbegehren unter: https://www.orf-volksbegehren.at

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