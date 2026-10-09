Rekord bei E-Pkw-Neuzulassungen: Erstmals mehr als jedes dritte neue Auto rein elektrisch

Wien (OTS) -

Die Elektromobilität in Österreich erreicht einen neuen Meilenstein: Im September 2026 waren 9.723 neu zugelassene batterieelektrische Pkw (BEV) zu verzeichnen. Das entspricht einem Anteil von 33,6 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen und damit einem neuen Rekordwert. Erstmals liegt Österreich damit bei den Neuzulassungen rein elektrischer Pkw über der Marke von 30 Prozent. Insgesamt wurden im September 28.968 Pkw neu zugelassen.

„Dass mittlerweile jedes dritte neu zugelassene Auto rein elektrisch fährt, ist ein starkes Signal. Die Elektromobilität ist in Österreich endgültig im Alltag angekommen. Immer mehr Menschen erkennen die Vorteile und entscheiden sich für ein E-Auto. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen: mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, verständlicher Information und verlässlichen Rahmenbedingungen. Die Bundesregierung steht klar hinter der Elektromobilität“, betont Mobilitätsminister Peter Hanke.

Elektromobilität stärkt Österreichs Unabhängigkeit von Ölimporten

Die aktuellen Rekordzahlen zeigen, dass sich die Elektromobilität zunehmend am österreichischen Automarkt etabliert. Sie ist dabei nicht nur eine Frage moderner Fahrzeugtechnologie, sondern auch ein wichtiger Baustein für die Unabhängigkeit Österreichs von fossilen Energieimporten. Während die Preise für Benzin und Diesel stark von internationalen Entwicklungen und den Rohölpreisen beeinflusst werden, ermöglicht die Elektromobilität, den Energiebedarf des Verkehrs stärker auf Strom umzustellen.

„Wer auf ein E-Auto umsteigt, entscheidet sich nicht nur für eine neue Antriebstechnologie. Wir machen uns damit auch unabhängiger von Ölimporten und internationalen Preisschwankungen. Gerade in Zeiten, in denen die Kosten für fossile Treibstoffe deutlich steigen können, ist das ein wichtiger Vorteil für Haushalte und Unternehmen. Unser Ziel ist es, dass die Menschen in Österreich jene Voraussetzungen vorfinden, um Elektromobilität einfach und verlässlich nutzen zu können“, so Hanke.

„Keine E-ngste mehr!“: Mit Information Vorbehalte abbauen

Mit der Kampagne „Keine E-ngste mehr!“ setzt das Mobilitätsministerium gezielt auf Information und Bewusstseinsbildung. Die Kampagne greift häufige Fragen und Vorbehalte rund um Elektroautos auf und stellt ihnen verständliche Fakten gegenüber. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Themen Reichweite und Laden, Kosten sowie Batterie. Die Botschaften werden über unterschiedliche Kanäle verbreitet und sollen Menschen dabei unterstützen, sich auf einer fundierten Grundlage mit der Elektromobilität auseinanderzusetzen.

„Wir wollen niemanden überreden, sondern informieren. Wer sich für ein Auto entscheidet, soll die Fakten kennen und selbst beurteilen können, welche Antriebsform am besten zum eigenen Alltag passt. Die Rekordzahlen zeigen, dass das Interesse an E-Autos weiter wächst. Mit ‚Keine E-ngste mehr!‘ wollen wir dazu beitragen, offene Fragen zu beantworten und bestehende Unsicherheiten abzubauen“, erklärt der Mobilitätsminister.

Ladeinfrastruktur ausbauen, Elektromobilität alltagstauglich machen

Neben Information ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur ein zentraler Schwerpunkt der Bundesregierung. In Österreich stehen mittlerweile über 40.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Mit eMOVE Austria bündelt das Mobilitätsministerium Maßnahmen, um das Ladenetz weiterzuentwickeln und Elektromobilität im Alltag einfacher nutzbar zu machen. Dazu zählt auch die Beschleunigung des Ausbaus von Ladeinfrastruktur entlang von Autobahnen und Schnellstraßen durch die Novelle des Bundesstraßengesetzes.

„Der Rekord im September zeigt, welches Potenzial in der Elektromobilität steckt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Umstieg für die Menschen im ganzen Land praktikabel ist. Dazu gehören eine verlässliche Ladeinfrastruktur und transparente Information ebenso wie Rahmenbedingungen, die den technologischen Wandel unterstützen. Wir setzen diesen Kurs gemeinsam als Bundesregierung fort, damit Elektromobilität in Österreich weiter an Bedeutung gewinnt“, hält Hanke abschließend fest.