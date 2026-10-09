SPÖ-Termine von 12. bis 18. Oktober 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 12. Oktober 2026

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr reist als Präsidentin der PACE für zwei Tage (12. und 13. Oktober) zu einem offiziellen Besuch nach Ankara, Türkei. Auf dem Programm stehen u.a. ein Treffen mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien und der türkischen Delegation zur parlamentarischen Versammlung des Europarats sowie ein Treffen mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs.

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Cengiz Günay, Berk Esen and Görkem Yaz zum Thema „Shaping Turkey’s Democratic Future – Episode 2: The Battle for Turkey’s Opposition“. Info und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/shaping-turkeys-democratic-future-episode-2the-battle-for-turkeys-opposition (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 13. Oktober 2026

17.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zum Intercultural Achievement Award 2026. Info und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/intercultural-achievement-award-2026 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 14. Oktober 2026

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

18.00 Uhr Veranstaltung mit Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler in Floridsdorf in Wien (SPÖ-Lokal im Hochhaus, Rußbergstraße 13/13, 1210 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Robert Misik im Gespräch mit Vera King zum Thema „Tanz auf dem Vulkan. Destruktivität im zeitgenössischen Autoritarismus“. Info und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/tanz-auf-dem-vulkan-destruktivitaet-im-zeitgenoessischen-autoritarismus(Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 15. Oktober 2026

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr leitet als Präsidentin der PACE die Konferenz der Parlamentspräsident*innen der Mitgliederstaaten des Europarates in Rom (15. bis 16. Oktober).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

13.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke nimmt am Medientermin „Modernisierung Villach Hauptbahnhof“ teil (Villach Hauptbahnhof).

16.00 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler spricht Grußworte bei der Veranstaltung „80 Jahre Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen – Revisionsverband“ (Stage 3, Lilienthalgasse 6, 1030 Wien).

17.15 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler übergibt bei der Preisverleihung des Österreichischen Museumspreises einen Preis (Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt).

18.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Lotterien Sporthilfe-Gala teil (Wiener Stadthalle).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Gregor Mayer im Gespräch mit Florian Bieber, Peter Techet, Noljan Lole und Tanja Topić zum Thema „Was Autokraten fürchten“. Info und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/was-autokraten-fuerchten (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 16. Oktober 2026

18.00 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Bezirkskonferenz der SPÖ Grieskirchen/Eferding teil (Gemeindezentrum - Kultursaal, Taufkirchen 105, 4715 Taufkirchen an der Trattnach).

(Schluss) lw